В минувшее воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур, пожалуй, самых скандальных и непредсказуемых выборов президента за последние годы. В гонке было 11 кандидатов, четверо из них считались лидерами. Во второй тур прошли только двое. Кто имеет больше шансов на победу?
Чем закончился первый тур?
По последним данным, после обработки 97,47% бюллетеней во второй тур вышли основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон (23,86%) и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,43%).
Остальные кандидаты из президентской гонки выбывают:
Экс-премьер, кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон получает 19,94% голосов.
Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон — 19,62%.
Бенуа Амон (социалисты) — 6,35%.
Николя Дюпон-Эньян ("Вставай, Франция") — 4,73%.
Жан Лассаль (Движение "Будем сопротивляться!") — 1,21%.
Филипп Путу (Новая антикапиталистическая партия) — 1,1%.
Франсуа Асселино (Народный республиканский союз (UPR) — 0,92%.
Натали Арто (Рабочая борьба) — 0,65%.
Жак Шеминад (Солидарность и прогресс) — 0,18%.
Когда состоится второй тур?
7 мая 2017 года. Участие в нем примут только два кандидата. И победит тот, кто наберет больше голосов избирателей
Кто победит во втором туре и станет президентом?
Фаворитом предвыборной гонки считается Эммануэль Макрон. Опросы показывают, что он по итогам второго тура может получить примерно 60%. Ле Пен — 40%.
Однако стоит учитывать, что во втором туре кроме поддерживающих Макрона и Ле Пен будет и немалое количество сторонников Меланшона, которые относятся негативно к обоим кандидатам, и пока непонятно, как поведет себя этот электорат. То же самое касается и сторонников Фийона.
Борьба будет напряженной.
Как голосовало население?
Явка была высокой — почти 70%.
В этот день в Париже прошла крупная акция протеста под лозунгом "Ни Ле Пен, ни Макрон!", в результате которой было ранено минимум два человека. Нескольких человек задержала полиция. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и шумовые гранаты, чтобы разогнать демонстрантов.
Комментарии
Не помогли Лепенше российские пенсии))
Кандидата зовут Эммануэль? Очень эротично. И женат на бабульке, которую повсеместно за собой таскает. Очень знаково.
24.04.2017 11:11
- гость -
Ну, у него хотя бы жена есть, в отличии от..