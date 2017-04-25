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Цветение маральника: зачем ехать на праздник и сколько стоит поездка?

, ИА "Амител"
Праздник пройдет 29 апреля на территории туристической зоны "Бирюзовая Катунь"


Фото visitaltai.info

Считанные дни остаются до официального старта туристического сезона на Алтае. Его откроют уже традиционным праздником "Цветение маральника". Мероприятие пройдет в пятый раз на территории туристической зоны "Бирюзовая Катунь". Почему стоит увидеть, как цветет маральник, что интересного будет на празднике, где надо обязательно сфотографироваться и во сколько обойдется поездка, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Когда и где пройдет праздник "Цветение маральника"?
Праздник пройдет 29 апреля на территории туристической зоны "Бирюзовая Катунь".
2
Что интересного будет на празднике?

Программа праздника довольно обширная. Интересно будет всем. В программе заявлены мероприятия для любителей активного, познавательного и развлекательного отдыха. Также на "Цветении маральника" будут работать площадки для детей.

Запланирован старт соревнований по спортивному ориентированию, плаванию в холодной воде, рафтингу и волейболу. Также все желающие смогут попасть на экскурсию к местам цветения маральника, посетить Тавдинские пещеры, сплавиться по Катуни, покататься на рафтах по озеру.

Будут работать анимационные зоны, также свою программу подготовили творческие коллективы края. Кроме того, можно будет купить на память сувенир или сделать его своими руками.

3
Что нового будет в программе праздника?

Из новинок этого года — фотосессия с японскими собаками. На празднике будет работать фотозона с одной из самых древних и редких пород собак — сиба-ину. Ее организует Алтайская федерация ездового спорта.

Сиба-ину — самая маленькая из шести аборигенных собак Японии. С 1936 года порода объявлена национальным достоянием Японии, а питомники ревностно следят за сохранением чистоты и первозданности этой древнейшей породы. До недавнего времени импорт собак из Японии был запрещен. Даже сейчас сиба-ину — порода редкая, особенно в Алтайском крае.

4

Где надо сфотографироваться на "Цветении маральника"?

Поскольку праздник проходит в Алтайском районе (один из самых красивых в регионе), то проблем с недостаточным количеством фотозон у вас точно не будет. Не забудьте сфотографироваться на фоне маральника. Также стоит сделать фото в Тавдинских пещерах, на берегу Катуни, у корабля на озере, у памятника Рериху.

А еще на территории туристической зоны "Бирюзовая Катунь" появился новый арт-объект – очки Джона Леннона. Ну и, конечно, не забудьте про фотозоны.

5
Как попасть на праздник?

Транспортную доставку туристов организуют туристские компании Алтайского края. Любой желающий из Барнаула, Бийска, Белокурихи и Павловска может купить путевку на праздник. Список турфирм с телефонами и стоимостью доставки размещен на сайте maralnik.visitaltai.info

6

Во сколько обойдется поездка на "Цветение маральника"?

Стоимость поездки у туристических агентств начинается примерно от 1000 рублей. Можно взять пакет экскурсий. В таком случае цена будет несколько выше. Так, доставка на праздник плюс посещение этнопарка "Легенда" и Тавдинских пещер, а также ночевка обойдутся в 4000 рублей взрослому человеку. Путевка ребенку (до 16 лет) будет стоить не намного дешевле – 3900.

Вход на праздник и все программные мероприятия бесплатные.

Можно поехать на праздник самостоятельно на своей машине. Считайте расходы на бензин, экскурсии и питание. Расстояние от Барнаула до площадки составляет 290 километров.

7
Что взять с собой на праздник "Цветение маральника"?
Фотоаппарат, плед, чтобы комфортно посидеть на берегу Катуни, также неплохо было бы взять с собой еды и чистой воды. На празднике, конечно, будут места, где можно пообедать, но пара шоколадок, бутерброды и питьевая вода точно не будут лишними.
8
Зачем вообще ехать на "Цветение маральника"?
"Цветение маральника" проходит в одном из красивейших районов региона. Кроме насыщенной программы на любой вкус, гости смогут насладиться красивыми видами и отдохнуть на природе. Это особенно актуально для жителей городов. Тем более есть повод.

 

 


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