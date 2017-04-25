Фото visitaltai.info
Считанные дни остаются до официального старта туристического сезона на Алтае. Его откроют уже традиционным праздником "Цветение маральника". Мероприятие пройдет в пятый раз на территории туристической зоны "Бирюзовая Катунь". Почему стоит увидеть, как цветет маральник, что интересного будет на празднике, где надо обязательно сфотографироваться и во сколько обойдется поездка, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Программа праздника довольно обширная. Интересно будет всем. В программе заявлены мероприятия для любителей активного, познавательного и развлекательного отдыха. Также на "Цветении маральника" будут работать площадки для детей.
Запланирован старт соревнований по спортивному ориентированию, плаванию в холодной воде, рафтингу и волейболу. Также все желающие смогут попасть на экскурсию к местам цветения маральника, посетить Тавдинские пещеры, сплавиться по Катуни, покататься на рафтах по озеру.
Будут работать анимационные зоны, также свою программу подготовили творческие коллективы края. Кроме того, можно будет купить на память сувенир или сделать его своими руками.
Из новинок этого года — фотосессия с японскими собаками. На празднике будет работать фотозона с одной из самых древних и редких пород собак — сиба-ину. Ее организует Алтайская федерация ездового спорта.
Сиба-ину — самая маленькая из шести аборигенных собак Японии. С 1936 года порода объявлена национальным достоянием Японии, а питомники ревностно следят за сохранением чистоты и первозданности этой древнейшей породы. До недавнего времени импорт собак из Японии был запрещен. Даже сейчас сиба-ину — порода редкая, особенно в Алтайском крае.
Где надо сфотографироваться на "Цветении маральника"?
Поскольку праздник проходит в Алтайском районе (один из самых красивых в регионе), то проблем с недостаточным количеством фотозон у вас точно не будет. Не забудьте сфотографироваться на фоне маральника. Также стоит сделать фото в Тавдинских пещерах, на берегу Катуни, у корабля на озере, у памятника Рериху.
А еще на территории туристической зоны "Бирюзовая Катунь" появился новый арт-объект – очки Джона Леннона. Ну и, конечно, не забудьте про фотозоны.
Транспортную доставку туристов организуют туристские компании Алтайского края. Любой желающий из Барнаула, Бийска, Белокурихи и Павловска может купить путевку на праздник. Список турфирм с телефонами и стоимостью доставки размещен на сайте maralnik.visitaltai.info
Во сколько обойдется поездка на "Цветение маральника"?
Вход на праздник и все программные мероприятия бесплатные.
Можно поехать на праздник самостоятельно на своей машине. Считайте расходы на бензин, экскурсии и питание. Расстояние от Барнаула до площадки составляет 290 километров.
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