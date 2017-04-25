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Интернет и антитеррор: чем опасна всемирная сеть для детей и подростков?

, ИА "Амител"
Как обеспечить безопасность детей в интернете? Советы для родителей


Фото komiinform.ru

Сегодня интернет плотно и основательно вошел в жизнь практически каждой семьи. Даже маленькие дети умеют пользоваться компьютерами, планшетами, сотовыми телефонами. И сложно спорить с тем, что всемирная паутина стала частью нашей жизни и жизни детей. Школьники пользуются социальными сетями, сайтами для учебы и игр.

Вот только интернет таит в себе множество угроз, а подросток не всегда может распознать опасность. К сожалению, немало случаев, когда ребенка втягивают в пропаганду идей терроризма с использованием интернета. Как защитить детей от угрозы быть "втянутыми" в экстремистские группировки, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Кого касается проблема терроризма в интернете?
Каждого, у кого есть дети. Сегодня вряд ли удастся полностью запретить ребенку пользоваться интернетом. И маловероятно, что родители могут контролировать каждый шаг ребенка во всемирной паутине. И уж точно невозможно уследить за всем, что происходит в интернете, даже в русскоязычном секторе.
2

Где чаще всего в интернете может поджидать опасность?

Специалисты уверенно заявляют, что самые опасные сайты, где ребенка может ждать угроза, это блоги и социальные сети. Facebook становится все популярнее и притягивает к себе самую разную аудиторию.

Подростки также регулярно "зависают" в "Одноклассниках" и "ВКонтакте". Приложения для соцсетей можно установить на любой современный телефон. Они не требуют много трафика, и возможность зайти на сайт есть практически везде: на школьной перемене, в автобусе, в магазине.

3
Чем опасна свобода доступа ребенка к интернету?

Часто у детей в социальных сетях бывают открытые профили. Это значит, что информация о ребенке, его фотографии, увлечения могут быть доступны кому угодно.

Также, пожалуй, каждый человек может написать сообщение или комментарий подростку, попытаться с ним подружиться. Таким приемом пользуются и члены экстремистских группировок.

В интернете резко снижается контроль родителей и правоохранительных органов. Кроме того, соцсети идеально подходят для пропаганды идей. СМИ закрыты для экстремистов, поэтому широкую аудиторию они стараются искать во всемирной паутине. А вербовать подростков куда легче и безопаснее, чем взрослых людей.

4
Как террористы используют подростков?

Помните, что террористы – это не только вооружённые до зубов люди в масках, которые под страхом смерти заставляют творить зло. Очень часто это обычные люди, которые ничем не выделяются. После того, как они знакомятся с ребенком в интернете, они могут попросить его оказать какую-нибудь "несложную услугу". Например, что-то передать другому человеку (письмо, коробку и так далее).

Также террористы могут попросить "по дружбе" или за маленькое вознаграждение просто понаблюдать и затем рассказать об увиденном.

Потом в местах, за которыми наблюдали или куда что-то передавали, могут прогреметь выстрелы, взрывы, погибнуть люди.

Не каждый взрослый человек может отказать в небольшой услуге, подростку сказать категорическое "нет" в разы сложнее. Тем более часто им хочется казаться молодцом и героем в глазах незнакомого человека.

Кроме того, члены экстремистских групп осуществляют вербовку будущих "единомышленников" через интернет.

5
Как распознать "экстремистский материал"?

Признать сообщения в соцсетях или мессенджерах экстремистскими может только суд. Но уметь находить признаки экстремизма необходимо всем. Нужно обратить внимание на следующие моменты:

- если в тексте содержатся: призывы к изменению государственного строя насильственным путем (призывы к революции, к восстанию, к неповиновению законно избранной власти и так далее);

- публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. Заявления о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.

- если сообщение побуждает к социальной, расовой, национальной или религиозной розни. Это могут быть призывы к убийству, избиению или выселению лиц определенной национальности или вероисповедания;

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности.

Если в тексте присутствует хотя бы один из перечисленных признаков, то к нему надо отнестись с повышенной осторожностью.

6
Как родителям предупредить возможную опасность?

Необходимо беседовать с ребенком, объяснять, что в интернете много неправдивой информации, что нельзя верить всему, что там пишут. Также важно донести подростку, что опасно знакомиться с людьми не только на улицах, но и в социальных сетях. Необходимо, чтобы ребенок доверял вам и рассказывал о новых друзьях.

Обязательно спрашивайте, что ребенок ищет в интернете, какая информация ему кажется важной и интересной.

Установите программу родительского контроля. Это поможет если не полностью избавить ребенка от опасности, то хотя бы ее минимизировать.

В семье должны быть правила пользования интернетом. Недопустимо, чтобы ребенок мог постоянно иметь доступ к сети.

Ребенок должен понимать, что он может обратиться к вам в любой непонятной ситуации, что его не будут ругать.

Родители должны знать, с кем дети общаются в интернете. Если у подростка появились друзья, которые значительно его старше, то об этом следует доверительно поговорить. Также важно донести до школьника, что нельзя встречаться с виртуальными друзьями без разрешения родителей, нельзя давать личную информацию о себе. Если от общения с новыми друзьями ребенку становится "не по себе", то убедите его прекратить общение.

Также не надо бояться перестраховаться. Если вас беспокоит, что с ребенком происходит что-то нехорошее, то можно обратиться в правоохранительные органы. Помните, речь идет о жизни и здоровье ваших детей.


 


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Комментарии

25.04.2017 14:18
медведь-шатун

Если все знаете - почему ничего не делаете уважаемые право охранители.....

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