По средам Amic.ru рассказывает о главной новинке недели в российском прокате. В последний уикенд апреля в прокат выходит сразу несколько любопытных картин, которые будут бороться за своего зрителя. Рассказываем про фантастическую картину "Сфера", где лауреат двух премий "Оскар" Том Хэнкс сыграл нехарактерную для себя роль злодея.
Прежде всего, ради исполнителей главных ролей. Том Хэнкс впервые, кажется, со времени "Облачного атласа" сестер Вачовски играет крайне отрицательную роль. Роль главной героини Мэй Холланд исполняет Эмма Уотсон. 2017 год явно будет одним из самых удачных в карьере этой молодой актрисы. Так, недавний проект студии Disney уже заработал в мировом прокате 1,1 миллиарда долларов. Впрочем, картине "Сфера" такие феноменальные сборы не грозят. Картина имеет скоромный бюджет, основана на одноимённом романе Дэйва Эггерса и предназначена, прежде всего, для любителей фантастических триллеров. В картине также можно увидеть множество отсылок к великим антиутопиям, начиная от "1984" Оруэлла и заканчивая "V – значит Вендетта".
Режиссером ленты выступил Джеймс Понсольдт, чей недавний "Конец тура" с Джейси Айзенбергом получил признание у критиков и зрителей. Кроме того, "Сфера" — последний фильм любимца Джеймса Кэмерона Билла Пэкстона, который скончался в феврале 2017 года. Ранее Том Хэнкс и Билл Пэкстон уже снимались вместе у Рона Ховарда в "Аполлоне 13". Пока же предлагаем посмотреть трейлер "Сферы".
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