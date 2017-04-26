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Почему стоит смотреть фильм "Сфера", где Том Хэнкс сыграл злодея?

, ИА "Амител"
Рассказываем все о главном фильме этой недели в прокате


По средам  Amic.ru рассказывает о главной новинке недели в российском прокате. В последний уикенд апреля в прокат выходит сразу несколько любопытных картин, которые будут бороться за своего зрителя. Рассказываем про фантастическую картину "Сфера", где лауреат двух премий "Оскар" Том Хэнкс сыграл нехарактерную для себя роль злодея.

1
О чем фильм?
Фильм рассказывает о молодой девушке Мэй Холланд, которая устраивается работать в самую крупную в мире технологическую компанию под названием "Сфера". Она считает, что работа в компании – это уникальный шанс построить отличную карьеру и такую возможность нельзя упускать. В процессе того, как Мэй поднимается по карьерной лестнице, она все больше общается с основателем компании Имоном Бейли, и ему удается уговорить ее принять участие в новаторском эксперименте, раздвигающем границы конфиденциальности, этики, а также ее личной свободы. Ее участие в эксперименте и каждое решение, которое она принимает, начинает влиять на жизнь и будущее ее друзей, семьи и всего человечества.
2
Почему стоить смотреть?

Прежде всего, ради исполнителей главных ролей. Том Хэнкс впервые, кажется, со времени "Облачного атласа" сестер Вачовски играет крайне отрицательную роль. Роль главной героини Мэй Холланд исполняет Эмма Уотсон. 2017 год явно будет одним из самых удачных в карьере этой молодой актрисы. Так, недавний проект студии Disney уже заработал в мировом прокате 1,1 миллиарда долларов. Впрочем, картине "Сфера" такие феноменальные сборы не грозят. Картина имеет скоромный бюджет, основана на одноимённом романе Дэйва Эггерса и предназначена, прежде всего, для любителей фантастических триллеров. В картине также можно увидеть множество отсылок к великим антиутопиям, начиная от "1984" Оруэлла и заканчивая "V – значит Вендетта".

Режиссером ленты выступил Джеймс Понсольдт, чей недавний "Конец тура" с Джейси Айзенбергом получил признание у критиков и зрителей. Кроме того, "Сфера" — последний фильм любимца Джеймса Кэмерона Билла Пэкстона, который скончался в феврале 2017 года. Ранее Том Хэнкс и Билл Пэкстон уже снимались вместе у Рона Ховарда в "Аполлоне 13". Пока же предлагаем посмотреть трейлер "Сферы".


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