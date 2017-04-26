Среда, 26 Апрель, 12:51

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы готовы оказать поддержку ветеранам Великой Отечественной войны?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 55,85
€ 60,79
Brent
$ 51,5
17°
Обь
537см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 Паводок на Алтае – 2017 Марафон Победы-2017
Вопрос дня



Все, что надо знать об отдыхе в детских оздоровительных лагерях Барнаула

, ИА "Амител"
Рассказываем, где и как купить путевку в детский лагерь в Барнауле и во сколько она обойдется семейному бюджету


Все меньше времени остается до наступления летних каникул. Организовать досуг для своего ребенка на три месяца — не самая простая задача, которую необходимо решать уже сейчас. Не все дети могут быть под присмотром родителей или бабушек и дедушек. Летний оздоровительный лагерь – прекрасная возможность для мам и пап организовать безопасный и полезный отдых. Сколько стоит путевка в лагерь, где ее купить, какие документы нужны, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Сколько летних лагерей будет работать в Барнауле и пригороде?

Как сообщили порталу Amic.ru  в администрации краевой столицы, в 2017 году планируется открыть 83 городских оздоровительных лагеря. Из них 76 будут работать на базе общеобразовательных организаций, еще семь — на базе учреждений дополнительного образования с двухразовым питанием.

Что касается загородных лагерей, то в краевой реестр оздоровительных организаций включены 90 детских оздоровительных муниципальных учреждений.

Отметим, что количество детских лагерей на территории краевой столицы и в пригороде осталось на уровне 2016 года.

2
Сколько детей отдохнет в детских лагерях Барнаула в 2017 году?

В настоящее время идет заявочная кампания. На сегодняшний день поступило более 6000 тысяч заявок. С 14 апреля началась заявочная кампания на третий сезон.

Если говорить о Барнауле, ожидается, что в детских муниципальных лагерях города (ЗОЛ: "Спутник 2", "Парус", "Медвежонок", "Маяк", "Соснячок", "Радуга", "Дзержинец") этим летом отдохнет более пяти тысяч детей. Этот показатель остается  на уровне прошлого года.

3
Что такое отрывной талон и зачем он нужен?
Это документ, который гарантирует получение компенсации за путевку в летний лагерь. Чтобы его получить, можно зайти на официальный сайт МАУ "ЦОО "Каникулы" и в нужном разделе заполнить необходимые поля. Вся информация поступает в центр. Законный представитель или родители идут в МАУ "ЦОО "Каникулы" на Червонной, 8 и берут отрывной талон. Также отрывной талон можно получить во время приобретения путевки.
4
Сколько стоит путевка в детский оздоровительный лагерь в Барнауле?
Стоимость путевки в муниципальные оздоровительные лагеря Барнаула составит 15500 рублей. Цена без учета льгот.
5
Кому предусмотрены льготы при приобретении путевки в лагеря, входящие в реестр?

Предусмотрены меры государственной поддержки в 5000 рублей из средств краевого бюджета для всех, кто отправляет детей в загородные оздоровительные лагеря. Для сотрудников краевых и городских и краевых бюджетных организаций дополнительно предусмотрены 3500 рублей.

Деньги на руки не выдаются, родители покупают путевку уже с вычетом этой суммы.

6
Где купить путевку?
Путевки в муниципальные лагеря Барнаула можно купить в центре МАУ "ЦОО "Каникулы". Центр находится по адресу: Червонная, 8.

Путевки в ЗОЛ, входящие в реестр,  можно приобрести в офисах этих лагерей.
7
Какие программы реализуются в лагерях?
В каждом лагере авторские программы и свои досуговые мероприятия. Это экскурсии, праздники, мастер-классы, игры, тренинги, тематические дискотеки и многое другое. Подробнее о том, что предлагают муниципальные лагеря, можно посмотреть на сайте МАУ "ЦОО "Каникулы".
8
Какова готовность лагерей на сегодняшний день?

Как сообщили Amic.ru  в администрации Барнаула, в настоящее время идет работа по реализации предписаний, выданных региональным Роспотребнадзором и ГУ МЧС России по Алтайскому краю. В лагерях будут проведены косметические ремонты в спальных корпусах, пищеблоках, хозяйственных помещениях. Обновят материально-техническую базу.

Будет  проведена акарицидная обработка территорий загородных оздоровительных лагерей. Приемка лагерей назначена  на начало июня. В состав межведомственной комиссии войдут  специалисты Роспотребнадзора, ГИМС, МЧС, Минздрава, комитета по образованию, УМВД  России по Барнаулу и ГИБДД.

9
Как организована безопасность детского отдыха?
Все лагеря, входящие в реестр,  отвечают требованиям стандарта безопасности.
10
Какие документы нужны для покупки путевки?

Свидетельство о рождении, СНИЛС, паспорт родителей или законного представителя. Если человек работает в бюджетной краевой или городской организации, то требуется справка с места работы.

11
Когда начнет работу первая смена?
Предположительно, первая смена откроется 15 июня, все зависит от погодных условий.

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

26.04.2017 11:41
zadacha

Загородный лагерь с адскими комарами, протекающими крышами у домиками, равнодушными подростками-вожатыми? Всего 18 дней вместо 21? За 10500? Спасибо, не надо, лучше уж в Магис и подобные городские лагеря

0  0
26.04.2017 11:52
Serg 1

путевку уже выкупили. отдали 15000. в один и тот же лагерь старший поедет уже в 6й раз. никаких комаров, текущих крыш и равнодушных вожатых. а также лечебные процедуры на базе санатория за эти же деньги

0  0
26.04.2017 11:54
Ируся

zadacha ,по-моему,насильно детей туда не гонят. Но судя по количеству желающих-им там нравится. Иногда можно, (да и нужно) и в походных условиях пожить.

0  0
26.04.2017 11:59
zadacha

Ируся
тот же магис стоит 9 тыщ. Но там и английский есть, и бассейн и занимаются детьми. А мы в прошлом году со вшами детей забрали с Соснячка и язвами от комаров на ногах и руках. И плюс туалеты на улице. Прекрасно! Такой лагерь должен стоить тыщ 5 от силы

0  0
26.04.2017 12:07
гость

Задачка , толсто тролите Магис лагерь . На правах рекламы ?

0  0
26.04.2017 12:09
Ируся

zadacha А мой с 9 лет в Березку ездит. И за уши его оттуда не оттянешь. Видимо,от лагеря много зависит.а может,и от "тепличности" детей. Кто-то в общий туалет ходить брезгует,а кому-то пофиг. и никаких комаров впомине не было.Весело у них там-приезжают с кучей впечатлений.И с 9 января начинают родителей торможить,чтобы за отрывным талоном не забыли сьездить.Так что-каждому своё детство.Слава Богу,выбор есть.

0  0
26.04.2017 12:29
- гость -

Мой сын ездит в лагерь в Саввушке уже лет 5. Ему очень нравится. Какие там туалеты и какого размера комары, я не в курсе. Но сын в восторге. Не от сервиса, а от времяпровождения, от новых друзей со всей страны, от внимательных вожатых, от вкусной еды. Мне кажется, по меньшей мере неуместно сравнивать детские оздоровительные лагеря и коммерческие типа Магиса и тп. Ну или нужно быть полной дурой, чтобы их сравнивать.

0  0
26.04.2017 12:42
zadacha

26.04.2017 12:29
- гость -
нужно быть полной дурой, чтобы не понять, что дело в том, что за ОДНУ И ТУ ЖЕ ЦЕНУ. Именно это ключевая фраза.

0  0
26.04.2017 12:44
- гость -


26.04.2017 12:42
zadacha

а в магисе забирают ребенка на весь сезон? или просто он там в течении дня?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< апрель 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
12:51
Уровень Оби в Барнауле опустился ниже критической отметки 0
12:34
Интернет-торговлю драгоценностями хотят легализовать в России — СМИ 1
12:28
Провокационная российская рейв-группа LITTLE BIG выступит в Барнауле 20
12:26
Эксперты назвали лучшую банкноту 2016 года 0
12:15
Мужчина на Алтае убил сожительницу и бросил тело на канализационной станции 1
12:06
Китай спустил на воду авианосец собственного производства 7
11:52
АлтГУ в 2017 году повысит стоимость обучения для студентов на 15% 3
11:40
"Прямая линия" по проблемам на финансовом рынке пройдет в Барнауле 0
11:33
Алтайград и БарнеоСити: в соцсетях спорят о переименовании Барнаула 18
11:23
Зона отчуждения: аварии на Чернобыльской АЭС исполнился 31 год 1
11:19
Названа дата премьеры девятого фильма "Звездных войн" 0
11:14
Все, что надо знать об отдыхе в детских оздоровительных лагерях Барнаула 9
11:03
Замглавы районной администрации на Алтае обвиняется во взяточничестве 6
11:00
Построить дом мечты всего за три месяца предлагает компания "Алтайлес" 0
10:52
Никто не забыт. Как найти родственника, погибшего во время ВОВ? 2
10:52
Компания Uber собирается создать "летающее такси" к 2020 году 1
10:41
Мошенники обманули жителя Алтая, пообещав ему автомобиль 0
10:36
Продажу безалкогольных энергетиков подросткам могут запретить на Алтае 5
10:30
"Каменная сказка": путешествие на один из старейших заводов Алтайского края 1
10:24
Юлия Самойлова впервые выступила после запрета участвовать в "Евровидении" 3
10:13
Экс-главу агрохолдинга "Изумрудная страна" Ольгу Антипину объявили в розыск 6
10:09
Пять человек задержаны по делу о сексуальном насилии в детдоме в Петербурге 3
10:00
Оператор МТС и компания Ericsson провели успешные испытания технологии 5G 0
09:50
Как принять участие в акции "Бессмертный полк" в Барнауле? 16
09:36
Проезд по улице Телефонной закрыли в Барнауле из-за коммунальной аварии 4
09:30
Около 100 новостроек возведут в ближайшее время в Барнауле 6
09:27
Нет русской избе: в мэрии не утвердили проект торговых зон для туркластера 7
09:15
Британский премьер Тереза Мэй оговорилась, призвав бороться с туризмом 0
09:08
Остановку автомобилей запретили на двух участках в центре Барнаула. Схемы 7
08:57
Военный писатель Елена Ржевская умерла в возрасте 97 лет 0
08:39
Барнаульцев ждут шестибалльные пробки утром 26 апреля 0
08:19
Сигнализация ложно сработала в самолете с участниками форума ЕР в Омске 0
08:00
Новые кафе и магазины откроют в ТРЦ "Пионер" 3
07:34
"АлтГУ имеет право претендовать на финансовую поддержку" — Сергей Землюков 2
07:03
Коттедж рядом с сосновым бором продают в Барнауле за 12 млн рублей. Фото 17
06:32
Почему стоит смотреть фильм "Сфера", где Том Хэнкс сыграл злодея? 1
06:01
"Единая Россия" не боится перемен": интервью с Александром Романенко 22
05:08
Лето пришло: в Алтайском крае 26 апреля потеплеет до +27 градусов 3
04:12
Экс-помощника Трампа заподозрили в получении денег от России 0
03:04
Опять украли: при строительстве Геопорта пропало 1,6 млрд рублей 9
02:10
Британские СМИ назвали Захарову новым секс-символом 6
01:14
Смотрим, как водитель едет по реке из сока в Лебедяни 4
00:12
Фонды однокурсника Медведева оказались крупнейшими благотворителями 8
23:51
Группировка исламистов взяла ответственность за взрыв в Петербурге 2
23:24
В Барнауле на переходе у ТЦ "Европа" опять сбили человека - очевидец 12
23:04
Путин пообещал увеличить число бюджетных мест в вузах 1
22:53
Освободившимся заключенным предложили выдавать по 50 тысяч рублей 6
22:29
Самолет правительства России экстренно затормозил в аэропорту Омска 0
22:08
Шеф-повар московского ресторана выстрелил в недовольного антисанитарией 0
21:51
Мизулина раскритиковала налог на бездетность 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.