Все меньше времени остается до наступления летних каникул. Организовать досуг для своего ребенка на три месяца — не самая простая задача, которую необходимо решать уже сейчас. Не все дети могут быть под присмотром родителей или бабушек и дедушек. Летний оздоровительный лагерь – прекрасная возможность для мам и пап организовать безопасный и полезный отдых. Сколько стоит путевка в лагерь, где ее купить, какие документы нужны, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Как сообщили порталу Amic.ru в администрации краевой столицы, в 2017 году планируется открыть 83 городских оздоровительных лагеря. Из них 76 будут работать на базе общеобразовательных организаций, еще семь — на базе учреждений дополнительного образования с двухразовым питанием.
Что касается загородных лагерей, то в краевой реестр оздоровительных организаций включены 90 детских оздоровительных муниципальных учреждений.
Отметим, что количество детских лагерей на территории краевой столицы и в пригороде осталось на уровне 2016 года.
В настоящее время идет заявочная кампания. На сегодняшний день поступило более 6000 тысяч заявок. С 14 апреля началась заявочная кампания на третий сезон.
Если говорить о Барнауле, ожидается, что в детских муниципальных лагерях города (ЗОЛ: "Спутник 2", "Парус", "Медвежонок", "Маяк", "Соснячок", "Радуга", "Дзержинец") этим летом отдохнет более пяти тысяч детей. Этот показатель остается на уровне прошлого года.
Предусмотрены меры государственной поддержки в 5000 рублей из средств краевого бюджета для всех, кто отправляет детей в загородные оздоровительные лагеря. Для сотрудников краевых и городских и краевых бюджетных организаций дополнительно предусмотрены 3500 рублей.
Деньги на руки не выдаются, родители покупают путевку уже с вычетом этой суммы.
Путевки в ЗОЛ, входящие в реестр, можно приобрести в офисах этих лагерей.
Как сообщили Amic.ru в администрации Барнаула, в настоящее время идет работа по реализации предписаний, выданных региональным Роспотребнадзором и ГУ МЧС России по Алтайскому краю. В лагерях будут проведены косметические ремонты в спальных корпусах, пищеблоках, хозяйственных помещениях. Обновят материально-техническую базу.
Будет проведена акарицидная обработка территорий загородных оздоровительных лагерей. Приемка лагерей назначена на начало июня. В состав межведомственной комиссии войдут специалисты Роспотребнадзора, ГИМС, МЧС, Минздрава, комитета по образованию, УМВД России по Барнаулу и ГИБДД.
Свидетельство о рождении, СНИЛС, паспорт родителей или законного представителя. Если человек работает в бюджетной краевой или городской организации, то требуется справка с места работы.
Комментарии
Загородный лагерь с адскими комарами, протекающими крышами у домиками, равнодушными подростками-вожатыми? Всего 18 дней вместо 21? За 10500? Спасибо, не надо, лучше уж в Магис и подобные городские лагеря
путевку уже выкупили. отдали 15000. в один и тот же лагерь старший поедет уже в 6й раз. никаких комаров, текущих крыш и равнодушных вожатых. а также лечебные процедуры на базе санатория за эти же деньги
zadacha ,по-моему,насильно детей туда не гонят. Но судя по количеству желающих-им там нравится. Иногда можно, (да и нужно) и в походных условиях пожить.
Ируся
тот же магис стоит 9 тыщ. Но там и английский есть, и бассейн и занимаются детьми. А мы в прошлом году со вшами детей забрали с Соснячка и язвами от комаров на ногах и руках. И плюс туалеты на улице. Прекрасно! Такой лагерь должен стоить тыщ 5 от силы
Задачка , толсто тролите Магис лагерь . На правах рекламы ?
zadacha А мой с 9 лет в Березку ездит. И за уши его оттуда не оттянешь. Видимо,от лагеря много зависит.а может,и от "тепличности" детей. Кто-то в общий туалет ходить брезгует,а кому-то пофиг. и никаких комаров впомине не было.Весело у них там-приезжают с кучей впечатлений.И с 9 января начинают родителей торможить,чтобы за отрывным талоном не забыли сьездить.Так что-каждому своё детство.Слава Богу,выбор есть.
Мой сын ездит в лагерь в Саввушке уже лет 5. Ему очень нравится. Какие там туалеты и какого размера комары, я не в курсе. Но сын в восторге. Не от сервиса, а от времяпровождения, от новых друзей со всей страны, от внимательных вожатых, от вкусной еды. Мне кажется, по меньшей мере неуместно сравнивать детские оздоровительные лагеря и коммерческие типа Магиса и тп. Ну или нужно быть полной дурой, чтобы их сравнивать.
26.04.2017 12:29
- гость -
нужно быть полной дурой, чтобы не понять, что дело в том, что за ОДНУ И ТУ ЖЕ ЦЕНУ. Именно это ключевая фраза.
26.04.2017 12:42
zadacha
а в магисе забирают ребенка на весь сезон? или просто он там в течении дня?