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Мария Шарапова возвращается. Что нужно знать о главном событии года в теннисе?

, ИА "Амител"
Первая игра состоится в Штутгарте на турнире Porsche Tennis Grand Prix


Фото: i.eurosport.com

Лучшая теннисистка России, экс-первая ракетка мира Мария Шарапова 26 апреля возвращается на корт после более чем годового перерыва, связанного с дисквалификацией из-за употребления мельдония. Ее первая игра состоится в Штутгарте на турнире Porsche Tennis Grand Prix. Рассказываем все, что нужно знать о главном событии года в мире тенниса.

1
За что дисквалифицировали?
За употребление допинга. Экс-первая ракетка мира в последние годы имела большие проблемы со здоровьем: постоянные травмы плеча стали причиной снятия со многих соревнований. Шарапова заявила, что принимала мельдоний в течение последних десяти лет. Этот препарат ей выписывал семейный доктор еще в 2006 году, после того как она стала чаще болеть из-за нехватки магния в организме. С 1 января 2016 года мельдоний вошел в число запрещенных препаратов, но Шарапова продолжила его употребление. Экс-первая ракетка планеты отметила, что ей на почту еще в октябре приходило официальное письмо с информацией о запрете препарата с нового года, но она попросту не открыла файл-вложение со списком запрещенных препаратов. В итоге срок дисквалификации составил 15 месяцев. В частности, Шарапова пропустила Олимпиаду 2016 года в Рио.
2
Что такое мельдоний?

Препарат улучшает внутриклеточный метаболизм и часто используется для лечения проблем с сердцем. Спортсменам же он помогает улучшить реабилитацию после нагрузок, справиться со стрессом и активизировать работу центральной нервной системы. Препарат был включен с 1 января 2016 года в список запрещенных к употреблению спортсменами, в списке Всемирного антидопингового агентства он отнесен к разряду S4 – гормоны и модуляторы метаболизма. За его использование может грозить дисквалификация вплоть до четырех лет.

3
Чем занималась Мария Шарапова во время дисквалификации?

Активно тренировалась.

Марии исполнилось 30 лет, и к последнему этапу в своей карьере спортсменка подошла, залечив все травмы. Также она появлялась на телевидении. Шарапова и сегодня одна из самых высокооплачиваемых спортсменок в мире. После новости о положительной допинг-пробе сотрудничество с Шараповой прервали многие спонсоры, и один лишь производитель ракеток Head не только заявил о желании продлить контракт, но и занял активную позицию в ее войне с ITF и WADA.

Также Шарапову поддерживали ее болельщики и коллеги по теннису. Многих удивило, что одной из первых россиянку поддержала Серена Уильямс, которая заявила, что признание в положительной допинг-пробе – это мужественный поступок. Шарапову поддержал практически весь российский теннис. Россиянку даже поддержал Рафаэль Надаль, ее бывший молодой человек Григор Димитров и, конечно, ее друг Новак Джокович, который заявил, что она должна вернуться на первую строчку рейтинга.

4
Что делала вне тенниса?

Шарапова написала автобиографию, где рассказала о детстве, теннисе и злосчастном мельдонии. Книга вышла под названием "Неудержимая". Также прошлым летом в Twitter Маши появилось фото на фоне Гарварда с подписью: "Не могу дождаться учебы!" Оказалось, Шарапова поступила в университет, чтобы пройти двухнедельную бизнес-программу. А еще делать домашку – да, великим спортсменам тоже приходится писать конспекты и учить их наизусть.

Также Шарапова активно вела светскую жизнь: была на концерте Адель, посещала церемонию вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе, а также продавала сладости для бренда конфет Sugarpova.

5
С кем Шарапова сыграет в первом матче после возвращения?

Ее первая игра состоится в Штутгарте на турнире Porsche Tennis Grand Prix 26 апреля.

Свой стартовый матч против Роберты Винчи пятикратная чемпионка "Шлемов" начнет завтра не ранее 19.30 по московскому времени.

Финалистка US Open-2015 Винчи накануне встречи с Шараповой заявила, что россиянку допустят к соревнованиям вопреки спортивному принципу.

"Лично я не согласна с тем, что ей предоставили wild card в Риме и на других турнирах. Она отличный игрок, и я не имею ничего против нее лично. Конечно, она допустила ошибку, за которую поплатилась, и сейчас она может играть, но без всяких wild card. Я знаю, что Шарапова важна для WTA, для тенниса, для всех. Она великий человек и великий чемпион, но таково мое мнение", — заявила Винчи.

 


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Комментарии

26.04.2017 15:13
дед

самое главное что мы узнали из этой истории, это то что в самом рафинированном виде женского спорта так кичившимся своими принципами рулит голое бабло, вранье, цинизм, обман, подлог, и просто отсутствие каких либо спортивных принципов! винчи слабо поднять вопрос за "терапевтические" разрешения для "смертельно" больных братков, так она на шараповой отыгралась! да и остальные в тряпочку помалкивают, фигле, на кону стоит бабло, большое бабло! пухлый ким нервно в сторонке курит! ха-ха!

0  0
26.04.2017 15:17
Алекс

Крайне тяжелым будет возвращение в элиту. Марии успехов и удачи!

0  0
26.04.2017 15:20
дед

"элита" допеГонаркатическая! ха-ха!

0  0
26.04.2017 15:29
- гость -

Шарапова: Когда летишь «Аэрофлотом» возле туалета, вспоминаешь, откуда ты родом

0  0
26.04.2017 15:30
- гость -

Молодец Маша, не забывает Родину!

0  0
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