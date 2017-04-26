Фото: администрация Алтайского края
Госдума 21 апреля в третьем (и окончательном) чтении приняла законопроект, запрещающий называть детей "странными" именами. Рассказываем, какое имя вы точно не сможете дать своему будущему ребенку и почему.
Согласно законопроекту, родителям запрещается давать детям имена, содержащие цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные, символы, бранные слова, указания на ранги, должности и титулы. В частности, вы не сможете назвать своего ребенка Петр I или София Великая.
В пояснительной записке к документу приводится статистика органов ЗАГС Москвы. Среди самых необычных имен – Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, Океана, София-Солнышко.
"Запрещается регистрация имени, содержащего цифровое, буквенное обозначения, числительные, символы или их любую комбинацию, ранги, должности, ненормативную лексику, представляющего собой различные аббревиатуры и не отвечающего требованиям, установленным действующим законодательством об актах гражданского состояния", — говорится в тексте законопроекта.
Отмечается, что действующее законодательство предоставляет родителям полную свободу выбора имени своему ребенку. За документ проголосовали 377 депутатов, трое воздержались.Согласно карточке законопроекта на сайте Госдумы, его внесла сенатор Валентина Петренко в апреле прошлого года. Он вводит ряд условий, которые родители должны соблюдать, регистрируя имя ребенка.
Как сказано в пояснительной записке, цель проекта – не ограничить право родителей в возможности выбрать имя ребенку, а найти способ правового обеспечения баланса между их правом и правом ребенка на имя, которое бы не нарушало его собственные интересы.
Автор законопроекта приводила в качестве примера мальчика с именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). Маленький БОЧ (как называют ребенка) до сих пор живет без документов, так как суд встал на сторону органов ЗАГС Москвы, отказавшихся регистрировать ребенка с таким именем в защиту его интересов.
Комментарии
Молодец суд..хоть у суда голова на месте!
А видимо 3-е воздержавшихся хотят почудить над своими детьми