До официального старта туристического сезона на Алтае осталось всего ничего – уже в субботу, 29 апреля, сезон откроют праздником "Цветение маральника". Гостей ждут на площадке ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" в Алтайском районе. О том, что за растение маральник и где он цветет, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Это растение семейства Вересковых. На латыни его название звучит как Рододендрон Ледебура (Rhododendron ledebourii).
Ошибочно считать маральник цветком. Это полувечнозеленый декоративный кустарник. Он достигает высоты 1,5 метра и диаметра кроны до 1,3 метра.
Маральник зацветает в конце апреля — начале мая. Иногда растение может повторно зацвести осенью.
Действительно, очень часто маральник называют сибирским багульником. Однако это два совершенно разных растения.
Настоящий багульник (Ledum) низкорослый и имеет цветы белого цвета.
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