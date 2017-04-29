Информация о том, что из российского отряда космонавтов увольняются летчики, появилась 24 апреля. Что стало причиной сокращений кадров, читайте в нашей рубрике вопрос-ответ.
Что произошло?
Из российского отряда космонавтов ушли четыре летчика. Так 21 апреля российский космонавт Геннадий Падалка написал заявление об отчислении из отряда космонавтов. Также сообщалось о решении "Роскосмоса" уволить из отряда космонавтов Сергея Волкова, Александра Самокутяева и Сергея Ревина.
В чем причина увольнения?
Космонавт Геннадий Падалка объяснил свое решение тем, что, мол, надоело бездельничать. Что касается Сергея Волкова, Сергея Ревина и Александра Самокутяева, то их рекомендовала освободить о должностей межведомственная комиссия.
Как звучит официальная версия?
Официально причиной сокращений в отряде космонавтов называют плановое омоложение кадрового состава. Об этом в четверг, 27 апреля, заявил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, пишет LENTA.RU со ссылкой на ТАСС.
Также эксперты говорят, что сокращение связано с желанием "Роскосмоса" обновить кадры. В этом году был объявлен набор в отряд космонавтов.
А что еще?
Еще эксперты говорят, что возраст тоже играет немаловажную роль. Сегодня средний возраст в отряде космонавтов составляет 53 года, и это слишком серьезный показатель для людей такой профессии.
Комментарии
Да пусть сибе энти межгалактиченские агенды бигут куды хотют, Мы сибе новых, Нашых кравей, найдёмс.ха ха