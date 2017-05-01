Майских праздников россиян ждут с особым нетерпением – столько выходных в начале месяца, когда открывается дачный сезон! Но если о том, что такое 9 мая для России сегодня знает каждый младенец. То о том, что именно мы отмечаем 1 мая мало кто может рассказать внятно. Разбираемся вместе с ИА "Амител" о том, что за праздник Первомай.
Если глубоко углубляться в историю, то еще в древности наши предки устраивали масштабные празднования, которые приходились на конец апреля- начало мая. Таким образом они старались умилостивить богов перед началом работы на полях. Славяне отмечали уход весенних холодов, устраивали обрядные купания в холодной воде, жгли костры, приветствовали богиню Живу, по поверью, оживлявшую природу.
Жители Древней Греции и Древнего Рима поклонялись богине Майе, которая была покровительницей земледельцев. В последний весенний месяц в честь богини и начала нового урожайного сезона они устраивали большой праздник.
Из истории наверняка все помнят, что два века назад рабочий день бедняка длился от 12 до 15 часов . И вот 21 апреля 1856 года в Австралии прошли марши протеста рабочих, которые требовали сократить рабочий день до 8 часов и при этом не уменьшать зарплату. Им удалось добиться своего. И даже без кровопролития
В 1886 году в США и Канаде рабочие также решили организовать митинги и демонстраций, чтобы добиться 8-часового рабочего дня, фиксированной зарплаты и социальных гарантий. В этот день каждый город поднял бунт. Однако центром протестов стал Чикаго, где на улицы вышли около 40 000 рабочих. Здесь миром решить дело не удалось. Последовали многотысячные увольнения рабочих, демонстрации разгонялись с помощью оружия. Погибло очень много людей. В память о погибших Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая 1890 года Днём солидарности рабочих всего мира, и предложил отметить его демонстрациями с требованием 8-часового рабочего дня и другими социальными требованиями. Праздник стал ежегодным.
В Российской империи впервые Первомай отметили в 1890 году в Варшаве. Эту тенденцию подхватил Петербург, где в 1981 году на 1 мая прошла первомайская стачка рабочих. В Москве первая маевка состоялась в 1895 году. С 1897 года маевки стали носить политический характер и сопровождаться массовыми демонстрациями. В 1917 году 1 мая впервые отпраздновали открыто. Во всех городах страны миллионы рабочих вышли на улицы с лозунгами Коммунистической партии "Вся власть Советам", "Долой министров-капиталистов".
В 1918 году в послереволюционной России был принят закон о том, что 1 мая будет отмечаться на общегосударственном уровне.
В СССР первомайские демонстрации имели огромнее значение. Это был действительно масштабный праздник. Организации готовились к нему недели. В первые годы советской власти на парад в честь 1 мая выходила военная техника, устраивали настоящие спектакли с акробатическими и гимнастическими номерами. Это был настоящий праздник, которого ждали.
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День международной солидарности трудящихся.