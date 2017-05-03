Что такое виниры и как они улучшают внешний вид зубов?

Фото: vseodetyah.com

Прогресс, как известно, не стоит на месте. Особенно в стоматологии. Сегодня можно сделать зубы белее без опасного отбеливания, ровнее и целее без имплантатов и протезов. Решение многих проблем — виниры. Рассказываем, что это такое и как их установить качественно и недорого в барнаульской стоматологической клинике "Крокус".

1 Что такое виниры? Это тонкое (0,3–0,5 мм) покрытие для зубов из керамики. Не путайте с протезами (!). Наносятся отдельно на каждый зуб и не нарушают естественную подвижность зубов.

2 Зачем они нужны? улучшения эстетического вида зубов (более белый цвет, скрываются сколы, трещины, неровности, пятна на зубах),

изменение положения зуба или нескольких зубов в ряду,

восстановление или исправление формы зуба,

скрытие щели между зубами.

Они хороши тем, что для установки не требуется слишком стачивать зубы — обтачивается только верхний слой эмали. Сегодня виниры являются самым качественным из быстрых способов реставрации зубов и улучшения их внешнего вида. Керамические пластинки применяют для:Они хороши тем, что для установки не требуется слишком стачивать зубы — обтачивается только верхний слой эмали.

3 Почему мы рекомендуем устанавливать виниры в стоматологической клинике "Крокус"? В стоматологической клинике "Крокус" работают опытные врачи и зубные техники только на новом и современном оборудовании. Клиника предоставляет широкий спектр стоматологических услуг. Одна из самых популярных сегодня — установка виниров.



Их делают из прочного качественного материала. Он не стирается и не стачивается, не красится, не вызывает аллергии, не накапливает в себе патогенных микроорганизмов. Стоматолог устанавливает пластинки точно и плотно, они выглядят естественно и защищают зубы от кариеса.



Виниры здесь делают "под ключ": от обследования зубов до установки с годовой гарантией. Более того, вам обязательно расскажут обо всех особенностях ваших зубов, которые могут повлиять на работу техника и использование виниров, а также как за ними ухаживать, чтобы вашу улыбку еще долго ничего не могло омрачить. Вас обязательно предупредят обо всех противопоказаниях.



Каждая пластинка производится вручную, под каждый конкретный зуб, опытным техником и только после диагностики у ортопеда. Вся процедура — два-три приема.



Но самое приятное — цена. За все процедуры по установке виниров — всего 8,5 тысяч рублей. И это окончательная цена, без всяких скрытых надбавок, как сегодня часто встречается. А встречается и 15 тысяч, и 20 тысяч.



Стоматологическая клиника "Крокус" дорожит каждым своим клиентом и отвечает за сервис и качество работы.

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.



Внимание! Если вы скажете, что читали эту публикацию на сайте Amic.ru, то получите скидку 7% на все услуги стоматологической клиники "Крокус", кроме тех, что участвуют в акциях.



Стоматологическая клиника "Крокус":

г. Барнаул, Советская, 6, корпус 2

Тел.: 8-905-929-59-47

E-mail: sk.krokus@mail.ru