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Что такое виниры и как они улучшают внешний вид зубов?

, ИА "Амител"
Как недорого и качественно сделать красивую улыбку в стоматологической клинике "Крокус"?

Фото: vseodetyah.com


Прогресс, как известно, не стоит на месте. Особенно в стоматологии. Сегодня можно сделать зубы белее без опасного отбеливания, ровнее и целее без имплантатов и протезов. Решение многих проблем — виниры. Рассказываем, что это такое и как их установить качественно и недорого в барнаульской стоматологической клинике "Крокус".

1
Что такое виниры?
Это тонкое (0,3–0,5 мм) покрытие для зубов из керамики. Не путайте с протезами (!). Наносятся отдельно на каждый зуб и не нарушают естественную подвижность зубов.
2
Зачем они нужны?
Сегодня виниры являются самым качественным из быстрых способов реставрации зубов и улучшения их внешнего вида. Керамические пластинки применяют для:
  • улучшения эстетического вида зубов (более белый цвет, скрываются сколы, трещины, неровности, пятна на зубах),
  • изменение положения зуба или нескольких зубов в ряду,
  • восстановление или исправление формы зуба,
  • скрытие щели между зубами.

Они хороши тем, что для установки не требуется слишком стачивать зубы — обтачивается только верхний слой эмали.
3
Почему мы рекомендуем устанавливать виниры в стоматологической клинике "Крокус"?
В стоматологической клинике "Крокус" работают опытные врачи и зубные техники только на новом и современном оборудовании. Клиника предоставляет широкий спектр стоматологических услуг. Одна из самых популярных сегодня — установка виниров.

Их делают из прочного качественного материала. Он не стирается и не стачивается, не красится, не вызывает аллергии, не накапливает в себе патогенных микроорганизмов. Стоматолог устанавливает пластинки точно и плотно, они выглядят естественно и защищают зубы от кариеса.

Виниры здесь делают "под ключ": от обследования зубов до установки с годовой гарантией. Более того, вам обязательно расскажут обо всех особенностях ваших зубов, которые могут повлиять на работу техника и использование виниров, а также как за ними ухаживать, чтобы вашу улыбку еще долго ничего не могло омрачить. Вас обязательно предупредят обо всех противопоказаниях.

Каждая пластинка производится вручную, под каждый конкретный зуб, опытным техником и только после диагностики у ортопеда. Вся процедура — два-три приема.

Но самое приятное — цена. За все процедуры по установке виниров — всего 8,5 тысяч рублей. И это окончательная цена, без всяких скрытых надбавок, как сегодня часто встречается. А встречается и 15 тысяч, и 20 тысяч.

Стоматологическая клиника "Крокус" дорожит каждым своим клиентом и отвечает за сервис и качество работы.

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Внимание! Если вы скажете, что читали эту публикацию на сайте Amic.ru, то получите скидку 7% на все услуги стоматологической клиники "Крокус", кроме тех, что участвуют в акциях.

Стоматологическая клиника "Крокус":
г. Барнаул, Советская, 6, корпус 2
Тел.: 8-905-929-59-47
E-mail: sk.krokus@mail.ru


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Комментарии

3.05.2017 08:46
- гость -

Уже есть люминиры, которые не требуют обточки.

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