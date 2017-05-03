Что такое виниры и как они улучшают внешний вид зубов?

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Прогресс, как известно, не стоит на месте. Особенно в стоматологии. Сегодня можно сделать зубы белее без опасного отбеливания, ровнее и целее без имплантатов и протезов. Решение многих проблем — виниры. Рассказываем, что это такое и как их установить качественно и недорого в барнаульской стоматологической клинике "Крокус".
- улучшения эстетического вида зубов (более белый цвет, скрываются сколы, трещины, неровности, пятна на зубах),
- изменение положения зуба или нескольких зубов в ряду,
- восстановление или исправление формы зуба,
- скрытие щели между зубами.
Они хороши тем, что для установки не требуется слишком стачивать зубы — обтачивается только верхний слой эмали.
Их делают из прочного качественного материала. Он не стирается и не стачивается, не красится, не вызывает аллергии, не накапливает в себе патогенных микроорганизмов. Стоматолог устанавливает пластинки точно и плотно, они выглядят естественно и защищают зубы от кариеса.
Виниры здесь делают "под ключ": от обследования зубов до установки с годовой гарантией. Более того, вам обязательно расскажут обо всех особенностях ваших зубов, которые могут повлиять на работу техника и использование виниров, а также как за ними ухаживать, чтобы вашу улыбку еще долго ничего не могло омрачить. Вас обязательно предупредят обо всех противопоказаниях.
Каждая пластинка производится вручную, под каждый конкретный зуб, опытным техником и только после диагностики у ортопеда. Вся процедура — два-три приема.
Но самое приятное — цена. За все процедуры по установке виниров — всего 8,5 тысяч рублей. И это окончательная цена, без всяких скрытых надбавок, как сегодня часто встречается. А встречается и 15 тысяч, и 20 тысяч.
Стоматологическая клиника "Крокус" дорожит каждым своим клиентом и отвечает за сервис и качество работы.
О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
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Стоматологическая клиника "Крокус":
г. Барнаул, Советская, 6, корпус 2
Тел.: 8-905-929-59-47
E-mail: sk.krokus@mail.ru
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Уже есть люминиры, которые не требуют обточки.