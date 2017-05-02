Пик похолодания жители Алтайского края ощутят днем 2 и в ночь на 3 мая, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых. Днем во вторник столбики термометров покажут от +1 до +9 градусов. В ночь на среду с затоком холода температура опустится до -2...-8 градусов.

"С прохождением холодных фронтов северного циклона еще в ночь на 3 мая в восточных и предгорных районах сохранятся осадки в виде снега, мокрого снега, ветер усилится до 13-18 метров в секунду. Вероятно отложение мокрого снега", — добавила синоптик.

Днем 3 мая в крае установится малооблачная погода без осадков. Температура воздуха повысится до +3...+10 градусов. И в дальнейшем температура пойдет на повышение. Уже в пятницу и субботу в ночные часы столбики термометров вновь покажут плюсовые отметки, а днем потеплеет до +20...+27 градусов.