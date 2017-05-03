Почему стоит смотреть?

Для этого масса причин. Прежде всего, отличный нетривиальный сюжет. Любимые герои продолжают путешествовать по Вселенной и собирать камни бесконечности. Еще после первого фильма стало понятно, что это нетипичный проект студии Marvel: много постмодернистского юмора, а сама картина является гимном 70-х и 80-х годов прошлого века. В "Стражах Галактики" великолепный актерский состав. Крис Пратт снова играет одну из своих лучших ролей, а малыш Грут, озвученный Вином Дизелем, способен стать любимцем для всех зрителей на свете.

Все это действие сопровождает грандиозный саундтрек. Как и в первой части, здесь будет много песен 1970-х, когда все читали комикс про Стражей Галактики. В картине, в частности, можно услышать синглы ELO, Fleetwood Mac, Parliament и Джорджа Харрисона.

Еще одна особенность второй части – появление двух новичков франшизы: Сильвестр Сталлоне появляется на несколько минут, а Курт Рассел играет одного из ключевых персонажей – бога по имени Эго, который, как мы знаем, является отцом Питера Куилла. Кроме того, после фильма будет сразу ПЯТЬ сцен, которые расскажут о будущем вселенной Marvel. Критики уже успели написать, что вторая часть удалась Джеймсу Гаану едва ли не лучше, чем первая. Фильму гарантированы отличные кассовые сборы, а Джеймс Ганн уже заявил, что будет третья часть.

Кроме того, герои франшизы во главе со Звёздным лордом появятся в новых "Мстителях", которые выйдут в 2019 году с подзаголовком "Война бесконечности".