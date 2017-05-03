Среда, 3 Май, 08:59

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$
Brent
$ 51,5
-2°
Обь
516см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 Паводок на Алтае – 2017 День Победы - 2017
Вопрос дня



Маленький Грут и Сталлоне: почему стоит смотреть вторые "Стражи Галактики"?

, ИА "Амител"
Одна из главных картин года выходит в российский прокат 4 мая


В российский прокат 4 мая выходит вторая часть фильма режиссера Джеймса Ганна "Стражи Галактики". Студия Marvel уже приучила своих зрителей к умным и одновременно ироничным картинам. Amic.ru совместно с сетью кинотеатров "Пионер" в Барнауле рассказывает, почему нельзя пропустить премьеру "Стражей Галактики 2", которые тем более выходят перед длинными выходными.

1
О чем фильм?
Все в сборе: землянин Питер Квилл (Звездный Лорд), молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. Во втором фильме рассказывается о Питере Куилле, который вместе с командой встречается с могущественным Эго в исполнении Курта Рассела и узнает тайну отца Звёздного лорда. Любопытно, что картина начинается с того момента, как закончился первый фильм.
2
Почему стоит смотреть?

Для этого масса причин. Прежде всего, отличный нетривиальный сюжет. Любимые герои продолжают путешествовать по Вселенной и собирать камни бесконечности. Еще после первого фильма стало понятно, что это нетипичный проект студии Marvel: много постмодернистского юмора, а сама картина является гимном 70-х и 80-х годов прошлого века. В "Стражах Галактики" великолепный актерский состав. Крис Пратт снова играет одну из своих лучших ролей, а малыш Грут, озвученный Вином Дизелем, способен стать любимцем для всех зрителей на свете.

Все это действие сопровождает грандиозный саундтрек. Как и в первой части, здесь будет много песен 1970-х, когда все читали комикс про Стражей Галактики. В картине, в частности, можно услышать синглы ELO, Fleetwood Mac, Parliament и Джорджа Харрисона.

Еще одна особенность второй части – появление двух новичков франшизы: Сильвестр Сталлоне появляется на несколько минут, а Курт Рассел играет одного из ключевых персонажей – бога по имени Эго, который, как мы знаем, является отцом Питера Куилла. Кроме того, после фильма будет сразу ПЯТЬ сцен, которые расскажут о будущем вселенной Marvel. Критики уже успели написать, что вторая часть удалась Джеймсу Гаану едва ли не лучше, чем первая. Фильму гарантированы отличные кассовые сборы, а Джеймс Ганн уже заявил, что будет третья часть.

Кроме того, герои франшизы во главе со Звёздным лордом появятся в новых "Мстителях", которые выйдут в 2019 году с подзаголовком "Война бесконечности".

3
Где смотреть?
В Барнауле "Стражей Галактики 2" можно посмотреть в сети кинотеатров "Пионер". Более подробную информацию и расписание можете узнать на их сайте. Пока же предлагаем посмотреть трейлер картины.

 


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

3.05.2017 07:46
- гость -

вчера вечером посмотрел, тот случай когда одной части хватит.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
08:50
Серьезные пробки образовались в Барнауле утром 3 мая 0
08:33
Подробности ДТП на Павловском тракте в Барнауле, где человека сбили 2 авто 1
08:30
Что такое виниры и как они улучшают внешний вид зубов? 1
08:19
Многоэтажка загорелась в Новоалтайске ночью 3 мая 0
07:43
"Достигла дна": эксперты рассказали о цене на недвижимость в Барнауле 22
07:30
Интересные факты о национальном русском напитке 0
07:03
Маленький Грут и Сталлоне: почему стоит смотреть вторые "Стражи Галактики"? 1
06:47
Коттедж с мраморным камином и колоннами продают в Барнауле за 12,5 млн руб. 11
06:26
Как правильно умываться и наносить крем на лицо? 0
06:01
Пиарщик алтайской "Единой России": партия идет на выборы честно и открыто 8
05:08
Гололед и температуру до +13 градусов обещают в Алтайском крае 3 мая 0
03:04
В Камне-на-Оби мужчина разгуливал по дороге с двумя топорами 0
02:04
Россия отказалась вручить Горбачеву повестку по делу о событиях 1991 года 0
01:01
Пешехода сбили на Павловском тракте в Барнауле – очевидцы 1
00:12
"Роснефть" подала иск о взыскании с АФК "Система" более 106 млрд рублей 1
23:53
Пушков назвал двойной бухгалтерией слова Меркель о снятии санкций 1
23:29
Пять звезд российского хоккея, которые пропустят ЧМ-2017 0
23:09
Милонов опроверг свою потасовку с геями на майской демонстрации 4
22:56
Трехлетний ребенок утонул в луже во Владивостоке 0
22:27
На чемпионате мира по хоккею сыграет вратарь с фамилией Трус 1
22:04
Рыжего кота приняли на службу в ВМФ РФ - СМИ 0
21:54
Три министерства и ПФР проработают индексацию пенсий работающим пенсионерам 3
21:26
11 пассажиров рейса "Москва-Бангкок" остаются в больнице 0
21:04
В Бийске рукотворный фонтан бил до крыши дома 0
20:49
Навального заподозрили в уклонении от уплаты налогов 1
20:28
Путин и Меркель в Сочи пройдутся "по самым проблемным точкам" 0
20:04
Водитель BMW в Нижнем Новгороде издевался над школьным автобусом. Видео 1
19:48
Суд оштрафовал барнаульца, заказавшего детализацию звонков жены 3
19:29
Жителям Алтая с 10 мая разрешат бесплатно возить велосипеды в электричках 0
19:18
Бесплатные занятия с лучшими тренерами Барнаула организуют в парке летом 0
19:08
Коротко о главном: смертельная история с BMW X5 и отопительный сезон
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 2 мая
18:50
Двое детей умерли в Волжском от отравления ядом, которым травили тараканов 0
18:25
Ветеран ВОВ выпал из окна шестого этажа в Калининграде 0
18:04
HRW: химатаку в Идлибе произвели советскими авиабомбами 0
17:49
Кудрин спрогнозировал ослабление рубля к доллару 3
17:33
Жилой дом смыло рекой в алтайском селе. Фото 5
17:24
Сын Дмитрия Рогозина Алексей стал генеральным директором ОАО "Ил" 10
17:15
Барнаульский автовокзал меняет расписание в мае 0
17:04
Поход за пивом обернулся для барнаульца потерей двух миллионов рублей 5
16:47
Поставили "на счетчик": с 74 домов в Барнауле взимали деньги сверх нормы 0
16:31
Смертельное ДТП в центре Барнаула: водителя BMW X5 штрафовали 34 раза 45
16:23
Россиянам посоветовали не пить алкоголь на улицах в Анталье 3
16:14
Книги о любви и доброте: чем запомнился писатель Анатолий Алексин? 1
16:05
Американский министр назвал "развлечением после ужина" удар по Сирии 1
16:00
Эксклюзивные скидки в сети магазинов "Летуаль" 0
15:49
Мужчину судят за разбой и грабеж в барнаульских магазинах 1
15:34
Алтайские единороссы перенесли штаб-квартиру 4
15:23
Четырем российским министрам поручили простимулировать рождаемость 14
15:15
Актер Вилле Хаапасало снял передачу "Алтай за 30 дней" 1
15:04
Дмитрий Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума 31

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.