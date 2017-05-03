В российский прокат 4 мая выходит вторая часть фильма режиссера Джеймса Ганна "Стражи Галактики". Студия Marvel уже приучила своих зрителей к умным и одновременно ироничным картинам. Amic.ru совместно с сетью кинотеатров "Пионер" в Барнауле рассказывает, почему нельзя пропустить премьеру "Стражей Галактики 2", которые тем более выходят перед длинными выходными.
Для этого масса причин. Прежде всего, отличный нетривиальный сюжет. Любимые герои продолжают путешествовать по Вселенной и собирать камни бесконечности. Еще после первого фильма стало понятно, что это нетипичный проект студии Marvel: много постмодернистского юмора, а сама картина является гимном 70-х и 80-х годов прошлого века. В "Стражах Галактики" великолепный актерский состав. Крис Пратт снова играет одну из своих лучших ролей, а малыш Грут, озвученный Вином Дизелем, способен стать любимцем для всех зрителей на свете.
Все это действие сопровождает грандиозный саундтрек. Как и в первой части, здесь будет много песен 1970-х, когда все читали комикс про Стражей Галактики. В картине, в частности, можно услышать синглы ELO, Fleetwood Mac, Parliament и Джорджа Харрисона.
Еще одна особенность второй части – появление двух новичков франшизы: Сильвестр Сталлоне появляется на несколько минут, а Курт Рассел играет одного из ключевых персонажей – бога по имени Эго, который, как мы знаем, является отцом Питера Куилла. Кроме того, после фильма будет сразу ПЯТЬ сцен, которые расскажут о будущем вселенной Marvel. Критики уже успели написать, что вторая часть удалась Джеймсу Гаану едва ли не лучше, чем первая. Фильму гарантированы отличные кассовые сборы, а Джеймс Ганн уже заявил, что будет третья часть.
Кроме того, герои франшизы во главе со Звёздным лордом появятся в новых "Мстителях", которые выйдут в 2019 году с подзаголовком "Война бесконечности".
Комментарии
вчера вечером посмотрел, тот случай когда одной части хватит.