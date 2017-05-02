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Земля в иллюминаторе: как стать космонавтом в России?

, ИА "Амител"
"Роскосмос" объявил о наборе кадров. Рассказываем, как получить профессию космонавта


Из российского отряда космонавтов увольняются летчики. Специалисты говорят, что это связано с желанием "Роскосмоса" обновить кадры. Уже с середины марта идет отбор кандидатов. Заявки будут принимать несколько месяцев. Рассказываем, что надо для получения самой, пожалуй, романтичной профессии.

1
Кто может стать космонавтом?

Пополнить ряды космонавтов могут только граждане России, кому еще не исполнилось 35 лет. Однако это не значит, что более взрослые кандидаты должны расстаться с мечтой о космосе.

В "Роскосмосе" отмечают, что если кандидат подходит по всем параметрам, то он может попытать счастье и в 36 лет.

Также стать космонавтом может человек с высшим инженерным или летным образованием. Важна также физическая подготовка — она должна быть на высоте. Отменное здоровье кандидатов по умолчанию. В космонавты не берут людей даже с малейшими признаками нездоровья.

2
Кто никогда не станет космонавтом?

С мечтами о космосе стоит распрощаться:

- всем, кто не является гражданином Российской Федерации;

- людям с непогашенной судимостью;

- в отношении которых ведется уголовное преследование;

- людям, которые нарушили законодательство РФ по защите государственной тайны;

- имеющим в отношении них законное решение суда о признании недееспособным или ограниченно дееспособным.

3
Какие документы необходимо собрать, чтобы стать космонавтом?

Дипломы о высшем образовании, справка об отсутствии противопоказаний для работы со сведениями, составляющими гостайну, автобиографию, служебную характеристику, выписку из протокола конкурсной комиссии. Также необходимы справки от врачей. Обследование на соответствие медицинским требованиям включает в себя прохождение нескольких специалистов. Но недостаточно принести справки от врачей. Основные процедуры тестирования и обследования проходят на базе ФГБУ "НИИЦПК имени Ю.А.Гагарина".

Полный список документов опубликован здесь.

4
Где в России учат на космонавтов?
Увы, в нашей стране нет специального университета, где каждый год объявляют набор кандидатов для полета в космос.
5
Рост, вес, ширина бедер и обхват груди, славянский тип внешности — это важно?

Будущий космонавт должен соответствовать параметрам кресел на космическом корабле и скафандрам. А не наоборот.

Так что рост у кандидатов должен быть от 150 до 190 сантиметров. Максимальная ширина бедер в положении сидя — 41 сантиметр, обхват груди — 94-112 сантиметров, размер ноги – не больше 46-го российского размера. Вес космонавта составляет в пределах от 50 до 90 килограммов.

А вот славянская внешность не важна.

6
Спортивная подготовка
Для космонавтов важна отменная физическая подготовка. Кандидатам придется сдавать спортивное тестирование. Необходимо пробежать один километр за 3 минуты и 35 секунд, проплыть 800 метров кролем за энное количество минут, не менее 20 раз подтянуться на брусьях. Это только несколько примеров. Физической подготовке будет уделено особое внимание.
7
У кого больше шансов стать космонавтом?

Больше всего шансов у кандидатов с карьерой военного летчика. Дело в отменной репутации, подходящем дипломе и хорошей физической подготовке и здоровье.

А еще для тех, кто хочет стать космонавтом, важно, помнить, что летчики должны знать английский язык на достаточно высоком уровне.

8
А женщина может стать космонавтом?
Да, безусловно, может. Но в "Роскосмосе" отмечают, что женщины гораздо реже подают заявки.

 


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Комментарии

2.05.2017 13:53
- гость -

очень интересная профессия.если бы у меня была ещё одна жизнь я бы обязательно пошёл в космонавты

0  0
2.05.2017 14:05
- гость -

профессия конечно интересная, только вот зачем (и главное - как?) подтягиваться на брусьях...???

0  0
2.05.2017 14:09
- гость -

следует поторопиться, а то можно не успеть

0  0
2.05.2017 14:51
- гость -

ВСТУПАЙТЕ В ПЖиВ

0  0
2.05.2017 14:51
- гость -

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