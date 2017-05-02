Кто может стать космонавтом?

Пополнить ряды космонавтов могут только граждане России, кому еще не исполнилось 35 лет. Однако это не значит, что более взрослые кандидаты должны расстаться с мечтой о космосе.

В "Роскосмосе" отмечают, что если кандидат подходит по всем параметрам, то он может попытать счастье и в 36 лет.

Также стать космонавтом может человек с высшим инженерным или летным образованием. Важна также физическая подготовка — она должна быть на высоте. Отменное здоровье кандидатов по умолчанию. В космонавты не берут людей даже с малейшими признаками нездоровья.