Умер классик детской литературы. Известный писатель Анатолий Алексин скончался на 93-м году жизни. О жизни, книгах и особом слоге автора читайте в материале портала Amic.ru.
Анатолий Алексин родился 3 августа 1924 года. Кстати, настоящая фамилия писателя – Гоберман. Его отец был участником Гражданской войны. Георгий Платонович являлся преподавателем Экономического института красной профессуры при ЦИК СССР. Был репрессирован в 1937 году и приговорён к расстрелу. Позже, после пересмотра дела в 1939 году, был освобождён.
Мама Алексина, Мария Михайловна Гоберман, была актрисой. Но после ареста мужа была уволена с работы.
Анатолий Алексин вырос в Москве, окончил индийское отделение Московского института востоковедения. В столице же получил образование. Публиковать произведения юного автора начали еще в довоенные годы.
Во время ВОВ молодой человек находился в эвакуации, работал на стройке.
В 1950 году издал сборник повестей "Тридцать один день". Сборник был одобрен Паустовским.
В 1970 году за один из своих сценариев писатель был удостоен премии Ленинского комсомола. В 1978 году – Государственной премии СССР. В семидесятые годы в столичных театрах ставили пьесы по его сценариям. Некоторые произведения были экранизированы.
В 1993 году Алексин эмигрировал в Израиль, а с 2011 проживал с семьей в Люксембурге.
Его книги переведены на 48 языков. Общий тираж превышает 120 миллионов экземпляров. Писатель включен в почетный список Ханса Кристиана Андерсена и награжден медалью ассоциации "Знание" за огромный вклад в просветительскую деятельность и мировую литературу.
Среди наград Орден Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени, медали СССР, государственные премии, международная премия европейских стран имени Максима Горького за лучшее произведение для юношества и другие.
Алексина от других детских писателей отличал особый слог, в его книгах всегда присутствовала доброта, душевность, тонкий юмор и грусть. Поэтому его произведения вне времени и моды: душевность и сострадание всегда будут близки читателям.
Комментарии
В детстве с удовольствием читала его прозу. Особенно понравился рассказ про вечного встречного, отложилось в памяти. Хороший вклад в литературу