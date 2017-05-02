Биография

Анатолий Алексин родился 3 августа 1924 года. Кстати, настоящая фамилия писателя – Гоберман. Его отец был участником Гражданской войны. Георгий Платонович являлся преподавателем Экономического института красной профессуры при ЦИК СССР. Был репрессирован в 1937 году и приговорён к расстрелу. Позже, после пересмотра дела в 1939 году, был освобождён.

Мама Алексина, Мария Михайловна Гоберман, была актрисой. Но после ареста мужа была уволена с работы.

Анатолий Алексин вырос в Москве, окончил индийское отделение Московского института востоковедения. В столице же получил образование. Публиковать произведения юного автора начали еще в довоенные годы.

Во время ВОВ молодой человек находился в эвакуации, работал на стройке.

В 1950 году издал сборник повестей "Тридцать один день". Сборник был одобрен Паустовским.

В 1970 году за один из своих сценариев писатель был удостоен премии Ленинского комсомола. В 1978 году – Государственной премии СССР. В семидесятые годы в столичных театрах ставили пьесы по его сценариям. Некоторые произведения были экранизированы.