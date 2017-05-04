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Какое наказание грозит за розжиг костров на Алтае?

, ИА "Амител"
Режим ЧС введен и в Республике Алтай, и в Алтайском крае, так что шашлыки там уже не пожарить

Фото: energya-priroda.ru


Холодная весна наконец отступает, и на Алтае вот-вот начнется туристический сезон. Но сейчас там ждут не только туристов. Из-за опасности возникновения пожаров на территории всей Сибири введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас в Алтайском крае и Республике Алтай запрещено разводить костры и, понятное дело, жарить шашлыки. Рассказываем, какое наказание грозит за нарушение правил пожарной безопасности.

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1
Что именно запрещено делать в лесах Алтая?

Любые действия с открытым огнём. На период действия особого противопожарного режима запрещено посещать лес, разводить костры, проводить пожароопасные работы в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан, на предприятиях. То есть даже жечь сухую траву в своем огороде запрещено.

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2
Какое за это грозит наказание?
Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение штрафа. Граждане могут получить штраф от двух до четырех тысяч рублей, должностное лицо — от 15 до 30 тысяч рублей, юридическое лицо — от 400 до 500 тысяч рублей.
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3
А уголовное наказание есть?

Да, если по вашей вине произошел пожар. Так, при умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, могут привлечь к ответственности по статье 167 Уголовного кодекса РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества").

Это штраф до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

А если уничтожено или повреждено чужое имущество в крупном размере  по неосторожности, то это уже статья 168 УК РФ. По этой статье грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок.


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