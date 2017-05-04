А уголовное наказание есть?

Да, если по вашей вине произошел пожар. Так, при умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, могут привлечь к ответственности по статье 167 Уголовного кодекса РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества").

Это штраф до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

А если уничтожено или повреждено чужое имущество в крупном размере по неосторожности, то это уже статья 168 УК РФ. По этой статье грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок.