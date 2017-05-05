Чемпионат мира по хоккею с шайбой стартует в пятницу, 5 мая. После объявления о том, что игроки НХЛ будут смотреть в феврале будущего года Олимпиаду в Южной Корее по телевизору, нынешний турнир обретает новые черты. Теперь это не просто малоинтересный чемпионат, куда лучшие команды привозят экспериментальные составы, но и главная репетиция перед олимпийским турниром. Сборная под руководством Олега Знарка должна на деле показать, что готова выйти на полные мощности перед главными матчами четырехлетия. Рассказываем все, что нужно знать о чемпионате мира 2017 года.
Главная проблема чемпионата мира по хоккею – его второстепенное значение. Это как второй день свадьбы. Каждому вменяемому человеку понятно, что большинство лучших хоккеистов в мире в этот момент сражаются за Кубок Стэнли.
Ежегодно на чемпионат мира сборные привозят экспериментальные составы, собранные из тех, кто освобожден от игр плей-офф за океаном. Поэтому большинство сборных в неравных условиях. Так, американцы вообще предпочитают составлять команду из студентов, чтобы обкатать их на крупных турнирах. Уровень же хоккеистов сборной Канады настолько высок, что даже игроки, собранные из тех, кто не прошел в плей-офф кубка Стэнли, проходятся катком по всем основным своим соперникам на чемпионате мира. Наша же команда ежегодно ждет, кто из нхловцев раньше времени закончит участие в Кубке Стэнли и присоединится к национальной команде.
Однако решение руководства НХЛ сделать паузу в следующем году на Олимпиаде изменило ситуацию на 180%. Теперь ясно, что "рубиться" в Пхенчхане будут игроки из студенческих американских лиг и нашей КХЛ. Учитывая, что за последние годы очень много топовых русских хоккеистов перешли в КХЛ, у сборной России появляется реальный шанс стать едва ли не главным фаворитом в борьбе за олимпийское золото. Ведь Кросби и компании на корейском льду не будет, а у нас все четыре звена будут состоять из опытных и сильных игроков.
Руководство нашей лиги во главе с Роттенбергом делало все, чтобы подойти к 2018 году во всеоружии. Был организован базовый клуб сборной под названием "СКА", куда пригласили работать Олега Знарка, а некоторых топовых игроков из НХЛ и соперников питерцев переманили заоблачными контрактами. В этих условиях наша команда на 70% будет состоять из тех ребят, которые уже в феврале 2018 года отправятся в Южную Корею. И нынешний чемпионат мира — главная репетиция перед этим турниром.
Кто вошел в состав команды?
Довольно крепкий состав. Скорее всего, скоро в сборную приедет и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. Его команда безнадежно уступает в серии прошлогоднему победителю Кубка Стэнли "Питтсбургу" Евгения Малкина.
Тренерский штаб сборной России включил 28 хоккеистов в расширенный состав команды на чемпионат мира 2017 года.
Вратари: Андрей Василевский ("Тампа-Бэй"), Игорь Шестеркин, Илья Сорокин.
Защитники: Виктор Антипин, Антон Белов, Андрей Миронов ("Колорадо"), Иван Проворов ("Филадельфия"), Владислав Гавриков, Богдан Киселевич, Михаил Науменков, Артем Зуб, Алексей Береглазов.
Нападающие: Артемий Панарин ("Чикаго"), Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Никита Гусев, Владислав Наместников ("Тампа-Бэй"), Никита Кучеров ("Тампа-Бэй"), Сергей Мозякин, Владимир Ткачев, Сергей Плотников, Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Роман Любимов ("Филадельфия"), Андрей Светлаков, Александр Барабанов, Кирилл Капризов.
81-й чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в третий раз в двух странах — во Франции и Германии (Париже и Кёльне). Последний раз хоккейный чемпионат мира в Париже состоялся более 65 лет назад. 16 сборных будут разделены на две группы по 8 команд. Турнир будет проходить по круговой системе. Команды, занявшие первые 4 места, будут участвовать в плей-офф, а команда, которая займёт 8-е место, вылетит в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.
Наша команда будет выступать в группе А. 5 мая наша команда сразится с сильными шведами. Начало матча – 17.15 (время московское). 7 мая – с Италией (13.15), 8 мая – с Германией (17.15), 11 мая – с Данией (17.15), 13 мая – со Словакией (17.15), 15 мая – с Латвией (21.15). Завершит групповой турнир дружина Олега Знарка 16 мая матчем с США, который начнется в 17.15.
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