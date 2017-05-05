Рассылать призывникам повестки в военкомат по обычной и электронной почте могут начать в России. Соответствующий законопроект уже разработала группа сенаторов вместе с главой комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Озеровым, и документ уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Что изменится в России в случае принятия этого закона, в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Повестки в военкомат предлагают направлять призывникам по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу. С момента получения письма будет считаться, что призывник (или его уполномоченный представитель) проинформирован и повестка вручена. Для этого при постановке на воинский учет парней обяжут сообщать адрес (места жительства или фактического пребывания).
В случае неявки в указанный срок в военкомат без уважительной причины призывнику будет грозить административная или уголовная ответственность.
Как по электронной почте будут проверять, дошло ли электронное письмо до адресата, пока не сообщается. На сегодняшний день механизма подтверждения получения электронной повестки в России нет. Но, по словам Виктора Озерова, доставленное по электронной почте сообщение будет приравниваться к другим способам оповещения. И за игнорирование электронной повестки получатель будет нести ответственность.
Сейчас, если призывнику сотрудник военного комиссариата не вручил под подпись повестку, в которой указаны время и место вызова, его причина и ответственность за неявку, уклонист может жить спокойно. В России в 2016 году "пригласить" явиться в военкомат не смогли 36% призывников, а это более 110 тысяч человек. Ребята, которые не хотят служить в армии, предпочитают прятаться от сотрудников военкомата до 27 лет.
Кстати, повестку призывнику могут отдать на работе. Это сделает или руководитель учреждения, или другое лицо, отвечающее за воинский учет в организации. Повестки, которые присылают по почте на данный момент, юридической силы не имеют. Если сотрудники военкомата просят расписаться за вас ваших родителей, друзей, коллег, то это незаконно. Такой документ не имеет никакой юридической силы и ни к чему вас не обязывает.
Отметим, что повестку в армию могут вручать в любое время года, независимо от того, идет сейчас призыв на военную службу или нет.
Комментарии
Если в своем почтовом ящике вы обнаружили письмо, в заголовке которого
имеются слова "повестка" и "военкомат" - уничтожьте его не открывая.
В нем содержится опасный вирус, который может лишить вас Интернета и
компьютера на год.
По электронной повестке могу пройти военную службу только онлайн
Следующим ходом будет Закон со статьёй
"Незаконная смена электронного адреса".
Наказание - высшая мера социальной защиты.
Уже 1,5 года играю в KS. Остался на контракт.
"Болан включил комп, вызвал почту. На экpане появилось сообщение
о новом письме. Даже не посмотpев на адpес, он вызвал письмо на экpан.
Пpочитав пеpвые две стpоки, pванул инфоpмационный кабель, с мясом выдpав
его из компа. Успел, или нет? Хвост фингала! Минуту назад жизнь была
пpекpасна! Кулаки сжимались и pазжимались.
- Что с тобой? - обеспокоилась Илина.
- Получил повестку...
Некотоpый запас вpемени был. Пеpвым делом Болан pешил уточнить,
насколько велик этот запас.
Если комп успел отпpавить квитанцию о пpочтении письма, то до утpа.
Если нет, будут думать, что он не заглядывал в комп.
Встpечаются же чудаки, котоpые во вpемя отпуска даже pадио не слушают. В
Депаpтаменте подождут два-тpи дня, потом пошлют кого-нибудь пpовеpить.
Болан вызвал на экpан меню конфигуpации системы и объявил себя
администpатоpом.
- Паpень, ты хоpошо подумал? Ошибешься, похоpоны за свой счет!
- пpедупpедил его комп. С подачи хозяина, комп отличался ехидным и въедливым
нpавом.
- Ты пpав как никогда! - зло бpосил ему Болан и начал pыться в
системных файлах, недоступных pядовому пользователю.
Почтовый ящик для исходящих был пуст. Пpоклятая железяка успела
отпpавить квитанцию. Значит, вpемени - до утpа. В лучшем случае - до обеда" (с)
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5.05.2017 09:06
- гость -
По электронной повестке могу пройти военную службу только онлайн
Так вы прыщавые сейчас и сексом занимаетесь по интернету........