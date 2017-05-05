Традиционно 9 мая в Барнауле для проведения праздничных мероприятий перекрывают некоторые улицы. По информации городской администрации, в этом году на День Победы движение автомобилей будет ограничено:
- с 8.00 до 22.30 будет перекрыт пр-кт Социалистический (от ул.Молодежной до ул.Димитрова);
- четную сторону проспекта Строителей на участке от пр-кта Ленина до пр-кта Красноармейского закроют с 8.00 до 9.30. От остановки "Новый рынок" до железнодорожного вокзала и площади Спартака автобусы будут двигаться по маршруту: Новоугольная, Свердлова, Профинтерна, Привокзальная, пр-кт Красноармейский, далее как обычно. В обратном направлении – по маршрутам;
- с 8.00 до 12.30 пр-кт Ленина будет закрыт в обе стороны (от пр-кта Строителей до ул.Чкалова). Движение автобусов будет организовано от пл.Октября до Речного вокзала в прямом и обратном направлениях по ул.Советской, пр-кту Комсомольскому, ул.Партизанской, пр-кту Ленина, далее по своим маршрутам;
- с 12.30 до 15.00 перекроют четную и нечетную стороны пр-кта Ленина (от пр-кта Строителей до ул. Гоголя). Общественный транспорт будет двигаться от пл.Октября до Речного вокзала в прямом и обратном направлениях по ул.Советской, пр-кту Комсомольскому, ул.Гоголя, пр-кту Ленина, далее по своим маршрутам;
- с 19.00 до 22.30 на машине нельзя будет проехать по четной стороне пр-кта Ленина (от ул.Чеглецова до ул.Петра Сухова). Движение автобусов № 1, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 57, 58, 76 будет организовано по ул.Северо-Западной, пр-кту Калинина, пр-кту Космонавтов.
Трасса троллейбусного маршрута №1 будет сокращена до ост. "Шинный завод".
С 14.00 до 23.00 перекроют ул.Георгия Исакова (от четной до нечетной стороны ул.Островского. Движение автобусов будет организовано по маршрутам:
- №24 – по улицам: Кавалерийской, Юрина, Попова, Георгия Исакова, Островского (чётная сторона), Антона Петрова, Малахова, Юрина далее – по своему маршруту.
- №6 – по улицам: Солнечная Поляна, Юрина, Попова, Георгия Исакова, Островского (чётная сторона), Антона Петрова далее по своим маршрутам.
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