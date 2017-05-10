Джуд Лоу и красивые драки: почему стоит смотреть "Меч короля Артура"?
, ИА "Амител"
Все о главной премьере этой недели в кино
Май продолжает радовать любителей кино новыми яркими премьерами. После второй части феноменальных "Стражей Галактики" в российский прокат выходит новый блокбастер британца Гая Ричи "Меч короля Артура". Amic.ru совместно с сетью кинотеатров "Пионер" в Барнауле рассказывает, почему нужно смотреть эту картину.
1
О чем фильм?
Вольная вариация на знаменитую тему рыцаря круглого стола. По сюжету, молодой Артур околачивается на окраинах Лондиниума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живёт до момента, пока судьба не сводит его с волшебным мечом Экскалибуром. После этого Артур кардинально меняется — влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей, чтобы свергнуть тирана Вортигерна, убившего родителей Артура и захватившего трон.
2
Почему это интересно?
Британский постановщик Гай Ричи после двух картин "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш" в определенных кругах снискал славу едва ли не второго Квентина Тарантино. Однако коммерческий успех пришел к нему после выхода "Шерлока Холмса". "Меч короля Артура" — типичный развлекательный фильм режиссера: не стоит от него ждать шедевра, но лихой монтаж, отличные трюки и прекрасные актёры заставят вас отвлечься на два часа и провести весело время в кинотеатре.
3
Кто снимается в главных ролях?
В двух главных ролях Джуд Лоу, который после "Молодого папы" кажется идеальным злодеем для любого фильма, а также звезда "Тихоокеанского рубежа" Чарли Ханнэм.
4
Почему фильм не понравился критикам?
Американские критики разгромили фильм, назвав его едва ли не худшим блокбастером этого года. Так, на престижном сайте RottenTomatoes на момент написания данной заметки было всего 18% положительных рецензий.
"Громкий и слишком очевидный. Это просто пошлый фильм для пошлых времен", — написал рецензент престижного издания Hollywood Reporter Тодд МакКарти.
5
Где смотреть?
В Барнауле "Меч короля Артура" можно посмотреть в сети кинотеатров "Пионер". Более подробную информацию и расписание можете узнать на их сайте. Пока же предлагаем посмотреть трейлер картины.
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