Теплая, неустойчивая погода с кратковременными дождями ждет жителей Алтайского края на этой неделе. Дожди различной интенсивности 11 и 14 мая пройдут на большей части территории региона.
"Местами дожди будут сопровождаться грозами и усилением ветра. Его порывы достигнут 17-22 метров в секунду. В предгорьях возможно локальное выпадение града", — сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
На сутки, днем 12 мая и в ночь на 13 мая, в крае установится малооблачная погода без осадков.
Температура воздуха на этой неделе по ночам будет колебаться от +5 до +13 градусов. Днем столбики термометров покажут +20...+28. 12, 14, 15 мая в южных районах потеплеет до 28-33 градусов.
Но уже с 16 мая начнется похолодание. Осадков не предвидится, в ночные часы вероятны заморозки.
Комментарии
Ещё вчера на месяц никаких "минусовых" не обещали....