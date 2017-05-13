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Кто такие полпреды и зачем они появились в России?

, ИА "Амител"
Институт полномочных представителей президента появился в России ровно 17 лет назад

Фото: Александра Черданцева


Понятие "институт полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе" появилось в словаре российской политики в 2000 году. 13 мая того года еще совсем молодой и недавно вступивший в должность президент России Владимир Путин подписал Указ о полпредах, укрепив тем самым президентскую власть на местах. Рассказываем, как и зачем это произошло.

1
Кто такие полномочные представители?

Полпред — это полномочный представитель президента в федеральном округе, который обеспечивает реализацию конституционных полномочий главы государства.

Полпред является федеральным государственным служащим и входит в состав администрации президента, ему же он и подотчетен и им назначается.

Кстати, этим же Указом в России были созданы семь федеральных округов: Центральный (с центром в Москве), Северо-Западный (Санкт-Петербург), Южный (Ростов-на-Дону), Приволжский (Нижний Новгород), Уральский (Екатеринбург), Сибирский (Новосибирск) и Дальневосточный (Хабаровск). Каждому округу был назначен свой полпред.

Во времена президентства Дмитрия Медведева из Южного ФО был выделен Северо-Кавказский округ (Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская республика, Карачаево-Черкесская республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская республика и Ставропольский край с центром федерального округа в городе Пятигорске).

В 2014 году был образован Крымский федеральный округ (Симферополь), однако уже в 2016 году Республика была присоединена к Южному округу.

Так что сегодня в России восемь округов.

До Путина существовал институт полномочных представителей президента в регионах.

2
Зачем в России появились полпреды?
Ответ однозначен — укрепление влияния федерального центра на регионы. С приходом нового президента политический расклад поменялся кардинального. И, конечно, регионы, которые к концу правления Бориса Ельцина уже стали довольно самостоятельными и сильными, надо было как-то "обуздать".
3
Какие полномочия есть у полпредов?

Формально полпред должен организовать в своем округе работу по реализации направлений внутренней и внешней политики государства, контролировать исполнение решений президента и федеральных органов госвласти, обеспечивать кадровую политику президента, отчитываться перед главой государства о политическом, социальном и экономическом положении в федеральном округе.

Но более серьезные полномочия были политического характера. Первое время полпреды имели влияние при назначении губернаторов. Но с отменой губернаторских выборов в 2004 году оно ослабло.

За 17 лет существования этого института их полномочия стали совсем скромными. Сегодня полпреды, по сути, занимаются мониторингом ситуации в своих регионах и отчетами федеральному центру.

4
Кто обычно становится полпредом?

Мы не зря так сформулировали это вопрос. Ответ — как правило, это силовики. Во всяком случае в первые годы. В 2000 году из семи первых полпредов, пятеро были из силовых структур. Во времена президентства Путина полномочными представителями были: бывшие "кэгэбэшники" Георгий Полтавченко, Виктор Черкесов, Николай Винниченко, Олег Сафонов, прокурор Владимир Устинов, военные Анатолий Квашнин, Виктор Казанцев и Константин Пуликовский

При Медведеве силовой блок во власти значительно ослаб.

5
Кто сейчас полпред в Сибири?
Сейчас это пост занимает Сергей Меняйло (с июля 2016 года), который до этого два года был губернатором Севастополя. До него были силовик Николай Рогожкин (2014-2016), Виктор Толоконский (2010 — 2014), Анатолий Квашнин (2004— 2010) и самый первый сибирский полпред Леонид Драчевский (2000 — 2004).
6
А в других ФО?

Центральный федеральный округ — Александр Беглов с 2012 года. Кстати, с 2000 по 2011 год здесь полпредом был Георгий Полтавченко, нынешний губернатор Санкт-Петербурга.

Северо-Западный ФО — Николай Цуканов, с 2016 года. Из известных людей пост полпреда занимали Валентина Матвиенко (полгода в 2003 году), сейчас спикер Совета Федерации. Виктор Черкесов, который в 2003-2008 года был директором Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков.

Южный ФО — Владимир Устинов (с 2008 года). В 2004-2007 годах этим округом заведовал Дмитрий Козак, нынешний зампред Правительства РФ.

Северо-Кавказский ФО — Олег Белавенцев (c 2016 года). Здесь можно вспомнить Александра Хлопонина, четвёртого губернатора Красноярского края (2002 — 2010), полпредом он был с 2010 по 2014 годы.

Приволжский ФО — Михаил Бабич (с 2011 года). С 2000 по 2005 полпредом этого округа был Сергей Кириенко, сейчас занимающий пост первого заместителя руководителя администрации Президента РФ.

Уральский ФО — Игорь Холманских (с 2012 года). В 2011-2012 годах пост занимал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Дальневосточный федеральный округ — Юрий Трутнев (с 2013). Кстати, он был министром природных ресурсов и экологии России (2004—2012).


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