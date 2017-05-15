Вторая декада мая в Алтайском крае до 15-го числа была выше нормы на 5-8 градусов. Такие высокие температуры, по наблюдению синоптиков, больше характерны для второй половины июня. Но счастье длилось недолго, и уже начиная с понедельника в регионе установилась относительно холодная, неустойчивая погода с осадками в виде дождя.
"17 мая в предгорных и северных районах ожидается выпадение снежной крупы и мокрого снега. Такие осадки вероятны и в Барнауле", — сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
Лишь 18 и 19 мая, находясь под влиянием обширного антициклона, установится малооблачная погода без осадков. Если европейская часть России будет находиться в его теплой части, то Сибирь попадет в холодную периферию. Дно холода районы Алтайского края достигнут днем 17 мая и в ночь на 18 мая. Столбик термометра не поднимется днем выше +3...+9 градусов, а в ночь на четверг опустится до -1...-6.
В дальнейшем, начиная с западных районов, температура пойдет на повышение, и уже днем 19 мая потеплеет до +11...+18 градусов.
Комментарии
верните отопление
Не надо отопление, а то комуналка зашкаливает
В Москве,например,вернули отопление.И с отключением гор.воды решили повременить.