15 мая отмечается Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести — день людей, которые по моральным или религиозным соображениям отказываются принимать участие в вооруженных конфликтах или вступать в армию. Что такое альтернативная служба, где ее проходят в Алтайском крае, об этом в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Альтернативная служба — вид трудовой деятельности, который россияне могут выбрать взамен службы в рядах российской армии. Это возможно в том случае, если:
- убеждения или вероисповедание молодого человека противоречат несению военной службы;
- призывник относится к коренному малочисленному народу, занимается традиционными промыслами.
Кстати, представителям нетрадиционной ориентации никакие поблажки не полагаются, и альтернативная служба для них законом не предусмотрена.
О своем волеизъявлении нужно сообщить заблаговременно в письменной форме. Отметим, что такие заявления рассматриваются в ходе призыва, предшествующего тому, в который заявитель должен быть призван. Следовательно, обратиться в военкомат нужно не позже чем за шесть месяцев.
Если у молодого человека призывного возраста преждевременно прекратилось действие отсрочки и он претендует пройти АГС, подать заявление ему следует в течение 10 дней со дня прекращения отсрочки.
"Но мало написать заявление, свои убеждения нужно будет доказать. Призывная комиссия рассматривает эти заявления в течение месяца с момента поступления документов. В результате принимает заключение на несение АГС либо отказ. Когда принимается решение о замене, данные передаются в Роструд, и уже это ведомство принимает решение, куда направить призывника", — пояснил Amic.ru начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Алтайского края Андрей Круглов.
Кстати, в весенний призыв в Алтайском крае на альтернативную службу отправятся пятеро парней. На следующий призыв в регионе подали 10 заявлений. Комиссия их уже рассмотрела и приняла восемь заключений. В двух случаях были получены отказы.
Комментарии
объясните кто-нибудь по поводу убеждений и вероисповедания?
Вероисповедование-это когда голова по шею обрезана!
Жизнь,служить не позволяет!
призывник относится к коренному малочисленному народу, занимается традиционными промыслами.
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Ещё ни один представитель КМН не ушёл на альтернативку по этому пункту,так для галочки этот пункт,что бы все знали,что права КМН соблюдаются в рф.