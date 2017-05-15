Вирус-вымогатель WCry, также известный как WannaCry или WannaCryptor, атаковал десятки тысяч компьютеров по всему миру. Что это за вирус и как защитить свой компьютер, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Вирус WannaCry шифрует информацию на компьютере и требует заплатить выкуп в размере 300-600 долларов биткоинами за расшифровку. На это дается три дня, в противном случае сумма увеличивается вдвое. Атаке подвергаются компьютеры, находящиеся под управлением операционной системы Windows. Кстати, вирус зашифровывает не все документы, а только наиболее "чувствительные" файлы. К их числу относятся документы, базы данных, фотографии, почта. Скорость распространения вируса беспрецедентно высока.
Как сообщает РБК со ссылкой на "Лабораторию Касперского", атака происходила через известную сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17-010. Согласно данным ИБ-специалистов, используя брешь в SMBv1, а также эксплоиты, которые хакерская группировка The Shadow Brokers ранее похитила у АНБ и опубликовала в открытом доступе. Затем на зараженную систему устанавливался руткит, используя который злоумышленники запускали программу-шифровальщик.
"Все решения "Лаборатории Касперского" детектируют данный руткит как MEM: Trojan.Win64.EquationDrug.gen. Также наши решения детектируют программы-шифровальщики, которые использовались в этой атаке, следующими вердиктами: Trojan-Ransom.Win32.Scatter.uf, Trojan-Ransom.Win32.Fury.fr, PDM: Trojan.Win32.Generic (для детектирования данного зловреда компонент System Watcher должен быть включен)", — отметили в компании.
Известно, что хакеры используют модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. По сути, чтобы заразиться Wana Decrypt0r, достаточно просто включить уязвимый компьютер. Жертве не нужно посещать вредоносные сайты и открывать подозрительные почтовые вложения. Проникнув в систему, малварь шифрует файлы пользователя, заменяя их расширение на .WNCRY, и требует выкуп.
Как сообщает xakep.ru, патч для уязвимости, которую эксплуатируют злоумышленники, был выпущен компанией Microsoft еще в марте 2017 года. В группе риска находятся те компьютеры, в которых не были обновлены программы или установлены пиратские версии. Всем, кто не установил обновление MS17-010, стоит сделать это незамедлительно. В минувшие выходные компания Microsoft представила экстренные патчи для давно неподдерживаемых ОС: Windows XP, Windows 8 и Windows Server 2003.
Затем нужно выполнить стандартную проверку вашего компьютера с помощью антивирусов. При этом в вашей системе должны быть включены все доступные средства защиты.
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