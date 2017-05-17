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Все, что на данный момент известно о взрыве бытового газа в Волгограде

, ИА "Амител"
По делу о взрыве газа задержаны три человека


Фото: скриншот с видео Вести.ru

Взрыв газа прогремел 16 мая в четырехэтажном доме в Волгограде на Университетской улице. В результате один подъезд был полностью разрушен. Четыре человека погибли, еще 14 пострадали. Все, что на данный момент известно об этой трагедии, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Есть жертвы?

Да. В результате взрыва были разрушены 16 квартир, рухнули перекрытия и часть внешней стены третьего подъезда, повреждены межкомнатные перегородки. Изначально сообщалось о двух погибших и восьми пострадавших. Позже спасатели извлекли тела еще двух человек. Количество пострадавших увеличилось до 11. Из здания эвакуировали 40 человек.

РБК отмечает, что среди погибших есть работник муниципальной службы, который прибыл ликвидировать последствия прорыва газопровода.

На месте ЧП продолжаются поисковые работы. При разборе конструкций дома спасатели периодически объявляют "минуты тишины". Точное число людей, которые могут находиться под завалами, пока неизвестно: в подвале был магазин.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что взрыв газа в доме угрожает устойчивости здания. Глава региона сообщил, что после проведения экспертной оценки его состояния будет принято решение по поводу дальнейшей судьбы строения.

В регион прибыла спецтехника для диагностики здания. В том числе из Ростова приехали специалисты с диагностическим комплексом "Струна", который позволит обследовать здание и установить его пригодность для дальнейшего проживания.

2
Сколько жильцов проживало в доме?

По информации представителей городской администрации, в четырехэтажном кирпичном доме 1958 года постройки проживало более 90 человек. Источник в региональном МЧС сообщил, что в доме были зарегистрированы 97 человек, из них шесть детей. Всего в доме было 45 квартир, 16 из них пострадали от взрыва.

Жильцов дома расселили в пунктах временного размещения на территории гостиницы и школы. Пострадавшим обещают оказать материальную помощь.

"Город выделяет 10 тысяч рублей на человека, а область — 50 тысяч рублей на семью. В настоящий момент количество пострадавших определяется", — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городской администрации.

3
По какой причине произошел взрыв?

По предварительным данным, взрыв бытового газа произошел из-за повреждения рабочими газовой трубы. Рабочие пытались несанкционированно подключиться к водопроводу. В результате они повредили трубопровод с газом. После накопления "голубого топлива" он взорвался. Люди, которые могут быть виновны в случившемся, задержаны.

"Задержаны владелец павильона и его отец, по заказу которых проводились работы, а также лицо, нанятое по бесплатному объявлению, размещенному на одном из популярных сайтов, для выполнения указанных работ", — сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Проводятся оперативно-следственные действия, в ходе которых будут установлены истинные причины и виновники происшествия. Уголовное дело возбудили по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

 

 


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