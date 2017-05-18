Сегодня, 18 мая, сборная России встретится в четвертьфинале с чехами. Матч, конечно, можно посмотреть и дома. Однако многие болельщики предпочитают поддерживать команду в каком-нибудь заведении. Рассказываем, где в Барнауле будет идти трансляция матча.
В Барнауле немало заведений, где будет идти трансляция матча.
Ледовый дворец спорта "Динамо". Он находится по адресу ул. Жасминная, 3. Кафе находится на 2-м этаже ледовой арены. Телефон для справок: 25-36-83. Вход свободный.
Бар "Ганс". В этом заведении также можно посмотреть, как наши будут играть с чехами. Администрация предупреждает: чтобы занять удобное место, лучше забронировать столик заранее. Вход свободный.
Трансляция будет идти во всех заведениях сети: ул. Партизанская, 92, заказ столов: 25-97-97, ул. Ленина, 106, заказ столов: 28-22-88, ул. Взлётная, 2е, заказ столов: 53-81-51. Вход бесплатный.
Трансляции проходят в кофейне Granmulino. Вход также бесплатный. Заведение находится по адресу г. Барнаул, ул. Песчаная, 83. Телефон для заказа столиков: 36-38-83.
Ресторан "Бочкари" также приглашает гостей на прямую трансляцию четвертьфинала. Заведение находится по адресу площадь Победы, 1, 2-й этаж. Телефон: 25-25-06. Вход бесплатный.
Также можно посмотреть игру в бургерной "Мама, я поел" на проспекте Ленина, 44а. Свободных столиков осталось мало, так что бронируйте заранее. Бронирование и вход бесплатные. Телефон 50-07-87.
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