Законопроект, который позволит лишать должников единственного жилья, наделал много шума в России. Напомним, Минюст планировал разрешить продавать квартиры граждан для погашения долгов. Минстрой одобрил такую идею, но внес ряд корректировок. Разбираемся в этой теме в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
В доработанном документе прописано, что лишать жилья (даже если оно единственное) будут неплательщиков алиментов, а также фигурантов дел о причинении вреда жизни и здоровью.
Взыскание будет применяться, если виновными окажутся люди с роскошным жильем, а пострадавшими — малообеспеченные граждане. На сегодняшний день "дворцы" являются неприкосновенной собственностью, если это единственная недвижимость, которой владеет состоятельный человек.
Граждане, которые задолжали за коммуналку или по кредитам, из списка были исключены. Отнять за долги единственный дом или квартиру смогут, только если площадь жилища значительно превосходит потребности семьи владельца. То есть норма жилой площади должна минимум в два раза превышать установленные нормативы на всех членов семьи должника, совместно проживающих в указанном помещении.
Например, в Барнауле эта норма составляет 12 квадратных метров на человека. Следовательно, если семья из трех человек проживает в квартире в 60 "квадратов", то двукратный норматив для них составляет 72 квадратных метра. Соответственно, забрать такую квартиру приставы не имеют права.
Кроме того, цена такой недвижимости должна быть вдвое выше, чем квартира, которую нужно предоставить потом должнику. Ведь потом ему нужно тоже где-то жить.
Задолженность не может составлять менее 5% от стоимости жилья, и у собственника не должно быть другого имущества для покрытия долга.
Пока это только законопроект. На данный момент еще не проработаны такие моменты, как защита права детей при изъятии жилья, многодетных семей. Не ясно, что делать в ситуации, когда должником является только один из собственников и можно ли за долги продавать часть квартиры.
После доработки законопроект отправят на согласование в заинтересованные министерства и Верховный суд России.
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