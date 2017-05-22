Фото: ФХР
Чемпионат мира по хоккею – 2017, который проходил в немецком Кельне и французском Париже, завершился в ночь на 22 мая победой сборной Швеции в серии буллитов. Наша же команда будет готовиться к Олимпиаде, так и не сумев прервать печальную серию проигранных Канаде матчей. Подводим итоги турнира, где наша команда так и не смогла показать свою силу.
Вполне. Сборная последних лет после ухода Вячеслава Быкова с поста главного тренера так и не научилась играть решающие матчи. Аутсайдеров команда Знарка обыгрывает уверенно и красиво, и по ходу чемпионата всем болельщикам кажется, что великая "Красная машина" вновь возвратилась и готова пронестись коршуном по всем лидерам мирового хоккея.
Однако на деле все не так гладко: одно дело – обыграть Данию или Латвию, другое — сражаться с упрямыми молодыми американцами, мощными шведами и сильной командой Канады.
"Здесь говорить нечего, мы завоевали медали. Не совсем то, что мы хотели…Успокоили ребят в третьем периоде, Кучеров забил гол. У нас много новичков, а это серьезный турнир. У нас была очень хорошая команда, это наше будущее. Трудно будет звено Шипачева заменить, будем пробовать. Миронов половину игры сыграл хорошо. В игроках, которые тут были, я не сомневался. В том числе и Ничушкине", – отметил Знарок после турнира.
Действительно, наша команда объективно сейчас уступает, в частности, Канаде по уровню подбора игроков и управлению игрой тренерским штабом во время топовых матчей. Особенно в глаза бросалась слабая игра в защите, где несколько игроков не соответствовали чемпионату мира. При этом нынешний турнир — репетиция перед Олимпиадой 2018 года. Учитывая, что лучшие игроки в мире будут во время нее играть в НХЛ, на первый план в данной ситуации выходит то, как ребята, преимущественно из команд КХЛ, смогут тянуть на себя одеяло во время Игр. Например, канадцы и американцы наверняка привезут в Южную Корею студентов, но даже они способны навязать сопротивление дружине Олега Знарка. Чтобы переломить эту печальную тенденцию, нашей команде нужно в корне изменить игру в решающих матчах. Ломать голову над этим в любом случае придется тренерскому штабу.
Конечно. Увы, даже в не самом сильном составе они способны заставить нашу дружину ошибаться в нелепых ситуациях. Третий период полуфинального матча отчетливо показал, что у действующих олимпийских чемпионов огромный запас прочности. И это без ключевых игроков – Джонатана Тэйвса, Патрика Кейна, Сидни Кросби и других. Расклад сил в мировом хоккее стал понятен после двух последних Олимпиад и Кубка мира. Там канадцы доказали, что равных в мире им сейчас нет. Что касается финальной игры этого года, то Швеция привезла на турнир боевой состав. В равной игре в серии буллитов "Тре Крунор" оказались немного удачливее североамериканских соперников. Для развития мирового хоккея неплохо, что чемпионами мира стали не канадцы.
Комментарии
ну хоть шведы переиграли третий состав канадцев! молодцы!
СМСки писала. Сегодня стоя в пробках и невольно обращая внимание, что многих не останавливает , что они за рулем и продолжают активно переписываться!
опять с колен подняться не получилось
Даже в Союзе игроков мирового уровня было всего на одну команду, а сейчас лучшие играют в НХЛ, но по классу они не дотягивают до уровня Макарова, Фетисова, Ларионова, не говоря уже о таких звездах как Фирсов, Харламов, Мальцев, Васильев, Бобров. Но надо отдать должное Знарку - команда смотрелать и временами показывало интересный хоккей, похожий на советский, от которого в последнее время отошли...
22.05.2017 11:12
- гость -
Там играют индивидуалисты, никогда они командой не станут. В этом вся соль.
Команда должна быть сыгранной и играть на победу, а не на количество бросков
Даже с финами показали слабую защиту.
индивидуалисты- НХЛ
облом, как и везде
хорошо быть главным тренером и ни за что деньги получать
Кросби, Маршан, Бержерон, Гецлаф, Таверс, Тэйвс, Перри, ну хотя бы вот эти приехали бы и все, вынимайте полную калиточку.
22.05.2017 11:33
- гость -
облом, как и везде
3 место в мире вы обломом называете, пессимист?