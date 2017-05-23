12 июня отмечается важный государственный праздник – День России, который по ошибке часто называют Днем независимости. Что это за патриотический праздник, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. Этот документ уравнял права всех граждан, политических партий и общественных организаций. Также утвердил принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей и необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.
Спустя год прошли первые в истории России всенародные прямые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин. А еще через год 12 июня стало праздничной датой, которая именовалась "День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ". Этот день стал официально нерабочим, а в 1994 году был объявлен государственным праздником.
12 июня 1998 года президент Ельцин предложил называть День принятия Декларации о государственном суверенитете Днем России. Но официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году.
Несколько опросов различных аналитических центров ежегодно показывают, что более 50% россиян не знают, какой праздник мы отмечаем 12 июня, и относятся к нему просто как к дополнительному выходному дню.
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