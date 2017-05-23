Почему садоводы выбирают теплицу "Сибирский Агроном"?

Фото: 7dach.ru
Зима в Сибири долгая и холодная, а потому за непродолжительное теплое время хочется вырастить на своем участке как можно больше и вкуснее. Какой садовод-огородник не мечтает о чудо-урожае? Оптимальное решение — теплица. Но чудному урожаю — "Чудотеплица" "Сибирский агроном". Рассказываем, как выбрать отличную теплицу от торгово-производственной компании "Агроном".
Есть несколько первостепенных показателей:
Материал
Традиционный вариант — теплица из сотового поликарбоната. Она легкая, довольно простая в сборке, обладает высокой светопрозрачностью и хорошо выдерживает как холода, так и палящее солнце. Но на смену этому материалу уже пришли более современные. Один из популярных — укрывной материал производства немецкой компании Reifenhäuser ("Райфенхаузер"). Это нетканое полипропиленовое полотно третьего поколения, трехслойное, типа сэндвич.
Reifenhöuser — прочный, легкий, безопасный для окружающей среды и позволяет создать идеальный микроклимат. Все эти качества позволяют получить до 25% больше урожая.
В Барнауле теплицу с таким укрывным материалом можно купить в торгово-производственной компании "Агроном". Это уже известная многим "Чудотеплица" "Сибирский агроном". Видео о теплице смотрите здесь.
Размер
Оптимальная высота в разобранном виде — человеческий рост. Работа в ней "в три погибели" быстро надоест, да и растениям должно быть место.
Габариты теплицы от "Агронома" оптимальны по параметрам: высота — 1,85 метра, ширина — 1,65 метра, длина — 4,15 метра и 6,3 метра. Такие размеры позволяют устанавливать ее даже на небольших участках.
Срок службы
Не ключевой, но важный параметр. Если теплица долго стоит, значит, изготовлена из качественных материалов. Это, в свою очередь, гарантия безопасности и экологичности.
"Чудотеплица" прослужит вам не менее 20 лет. Ее каркас изготовлен из оцинкованного профиля специальной формы. Тент надежно крепится в специальные пазы, при этом его, в случае необходимости, можно заменять отдельно от каркаса.
"Чудотеплица" "Сибирский агроном" стоит всего 5900 рублей. Плюс парник "Агроном Премиум" в подарок. Почему мы утверждаем, что это очень дешево?
Давайте посчитаем вместе. Приводим в пример теплицу, которая по качеству соответствует "Чудотеплице":
- Каркас прочной теплицы с сотовым поликарбонатом (СПК) стоит от 20 тысяч рублей.
- Система автопроветривания (а иначе растения просто сгорят) — минимум 2,5 тысячи рублей. Или самостоятельно открывать и закрывать несколько раз в день.
- Установка автополива — минимум четыре тысячи рублей. Или ручной полив.
- Установка парников из укрывного материала внутри теплицы — минимум одна тысяча рублей. Это очень важно, потому что ночью температура может опускаться ниже минимально безопасной для посадок.
- Монтаж и транспортировка — минимум три тысячи рублей.
Итого: минимум 30,5 тысяч рублей. Так что выгода очевидна.
Магазин имеет склады в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Славгороде, так что заказ вам доставят быстро и недорого.
Качество отличное. Во-первых, это прочный каркас. Он состоит всего из четырёх типов деталей, специально разработанных конструкторами "Агронома". Каркас обладает большей жёсткостью благодаря болтовым соединениям с самозатягивающимися гайками. Вкопанные ножки позволяют забыть о ветровой нагрузке.
Во-вторых, надёжный тент. Он защищает посадки от любой непогоды: палящего солнца, дождей и ливня, внезапного весеннего снега или града. Защита от заморозков до минус 6 градусов Цельсия. Пропускает кислород, но не дает попасть внутрь птицам и насекомым. Он "дышит", благодаря чему внутри не образуется конденсат.
Для удобства есть дверь-клапан, которая позволяет беспрепятственно заходить внутрь "Чудотеплицы" в полный рост.
Надёжно теплицу можно установить только на высохший грунт. Иначе не соблюдается строительный уровень, происходит перекос каркаса, СПК в местах крепления к металлу испытывает излишнее напряжение. Такая теплица долго не прослужит.
А вот теплицу "Сибирский агроном" можно устанавливать, когда удобно. На любую почву и даже на уже выросшие растения. Собрать ее можно прямо в гараже — габариты позволяют. Для сборки вам потребуется помощник, простой инструмент и немного времени: каркас всего из четырех деталей разного типа.
Ее очень удобно транспортировать: теплица "Сибирский Агроном" упакована в две коробки (каркас и тент), которые поместятся в багажник любого автомобиля. Можно унести в руках.
Компания "Агроном":
г.Барнаул, тел. (3852) 60-30-30,
МТС 8-913-210-30-30 единая справочная,
г. Бийск, тел. (3854) 55-56-56,
г. Рубцовск тел. (38557)70-333,
г. Славгород, МТС 8-913-260-60-30.
Отправляем "Сибирский Агроном" в любой город России бесплатно до терминала транспортной в городе проживания покупателя) — 8-800-100-22-59 (Звонок бесплатный).
Комментарии
Укрывное полотно за 5900?
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Посмотрите видео о создании теплицы. Ссылка есть в статье.