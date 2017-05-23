Последний звонок для выпускников Алтайского края прозвучит на торжественной линейке 25 мая. Выпускные балы для школьников начнутся в июне. В детских садах первые торжественные мероприятия пройдут уже на этой неделе. В некоторых группах уже заказаны торты для прощального чаепития. Вот только это запрещено. Как нельзя отмечать выпускные в детских садах и школах, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Что нельзя делать на выпускных в детских садах?
В детских садах установлен строгий свод правил безопасности при проведении выпускных. Даже сценарий праздника утверждается на педагогическом совете дошкольной организации. Репертуар выпускного в детском саду должен быть художественным и соответствовать программным требованиям.
Часто родители заказывают торты или другую сладкую выпечку на выпускные в детском саду. Однако это строго запрещено правилами. В дошкольное учреждение нельзя приносить продукты питания. Отметить выпускной можно только в столовой и только тем, что там приготовили.
Необходимость аниматоров согласовывается с администрацией детского сада. Приглашать актеров можно только с разрешения директора.
Также недопустимо устраивать банкеты в детских садах. Категорически запрещено распитие алкоголя, даже если это всего-навсего бутылка шампанского для родителей.
Кто следит за порядком на выпускном?
Персональная ответственность по обеспечению порядка и безопасности выпускных мероприятий возлагается на руководителя детского сада.
Перед торжественными мероприятиями в каждой школе должны провести разъяснительную работу. Необходимо донести до учителей, родителей и выпускников, что нельзя нарушать правила. Так, запрещено употреблять спиртные, энергетические и алкоголесодержащие напитки. Запрещено курить.
Кроме того, во время торжества запрещено присутствие посторонних людей. Школьникам запрещено самостоятельно покидать торжество, в правилах сказано, что не допускается нахождение в общественных местах несовершеннолетних в ночное время без сопровождения родителей, лиц, их заменяющих, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
Не допускается проведение школьных выпускных вечеров в общественных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию (перечень мест определен органами местного самоуправления).
Также правила предписывают исключить мероприятия на открытой местности (в лесу, у водоемов), запретить выезд групп выпускников за пределы населенных пунктов.
Это основные пункты. Отметим, что каждая школа вправе вводить дополнительные ограничения.
Когда у школьников Алтайского края начинаются выпускные балы?
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