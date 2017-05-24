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Капитан Джек Воробей. Стоит ли смотреть новых "Пиратов Карибского моря"?

, ИА "Амител"
Все о главной премьере недели в кино


Один из самых ожидаемых и потенциально прибыльных фильмов года — "Пираты Карибского моря 5: Мертвецы не рассказывают сказки" — выходит в российский прокат уже 25 мая. Портал Amic.ru совместно с барнаульской сетью кинотеатров "Пионер" рассказывает о том, зачем смотреть новый фильм о приключениях флибустьера Джека Воробья.

1
О чем фильм?

Новые приключения Джека Воробья и его команды. Из описания сюжета известно, что капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится капитан Салазар. Он со своей командой пиратов намерен убить всех моряков на свете. Джеку Воробью поможет выжить мощный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями. Капитан Джек Воробей и Гектор Барбосса должны будут объединиться, чтобы одолеть Салазара.

2
Почему это может быть интересно?

Во-первых, Джонни Депп вновь возвращается к образу Джека Воробья, который можно смело назвать визитной карточкой. После серии провальных фильмов с участием актера студия Disney надеется вернуться вновь на вершину бокс-офиса, заработав миллиард долларов. Любопытно, что четвертая часть в России прошла феноменально, собрав более 63 миллионов долларов. По этому показателю картина "На странных берегах" входит в пятерку самых кассовых лент в истории.

В новом фильме есть несколько молодых актеров, которые станут главными действующими лицами (Каей Скоделарио и Брентоном Туэйтесом), а также "ветераны" франшизы во главе с Джеффри Рашем, Орландо Блумом и Кирой Найтли. Фанаты оригинальной трилогии должны быть счастливы. В общем, типичные "Пираты Карибского моря": много юмора, простой сюжет и отличные спецэффекты.

3
Что думают критики?
Они уже успели разругать фильм. На момент написания данной заметки его рейтинг на популярном сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes составлял всего 33 процента, что является очень низким результатом. Критики приходят к общей мысли, что Джеку Воробью пора уйти на покой, а также что новые молодые герои не смогли вытянуть картину на своих плечах. Впрочем, вряд ли плохая пресса помешает картине собрать свою аудиторию преданных фанатов.
4
Где смотреть?
Например, в барнаульском кинотеатре "Пионер". Более подробное расписание можете узнать на их сайте.

 


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Комментарии

24.05.2017 08:25
- гость -

Ответ простой: эту галиматью смотреть не стОит

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