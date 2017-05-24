Один из самых ожидаемых и потенциально прибыльных фильмов года — "Пираты Карибского моря 5: Мертвецы не рассказывают сказки" — выходит в российский прокат уже 25 мая. Портал Amic.ru совместно с барнаульской сетью кинотеатров "Пионер" рассказывает о том, зачем смотреть новый фильм о приключениях флибустьера Джека Воробья.
Новые приключения Джека Воробья и его команды. Из описания сюжета известно, что капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится капитан Салазар. Он со своей командой пиратов намерен убить всех моряков на свете. Джеку Воробью поможет выжить мощный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями. Капитан Джек Воробей и Гектор Барбосса должны будут объединиться, чтобы одолеть Салазара.
Во-первых, Джонни Депп вновь возвращается к образу Джека Воробья, который можно смело назвать визитной карточкой. После серии провальных фильмов с участием актера студия Disney надеется вернуться вновь на вершину бокс-офиса, заработав миллиард долларов. Любопытно, что четвертая часть в России прошла феноменально, собрав более 63 миллионов долларов. По этому показателю картина "На странных берегах" входит в пятерку самых кассовых лент в истории.
В новом фильме есть несколько молодых актеров, которые станут главными действующими лицами (Каей Скоделарио и Брентоном Туэйтесом), а также "ветераны" франшизы во главе с Джеффри Рашем, Орландо Блумом и Кирой Найтли. Фанаты оригинальной трилогии должны быть счастливы. В общем, типичные "Пираты Карибского моря": много юмора, простой сюжет и отличные спецэффекты.
Комментарии
Ответ простой: эту галиматью смотреть не стОит