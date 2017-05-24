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Как защититься от мошки?

, ИА "Амител"
"Бабушкины" советы и химические средства

Фото: zgrad.net


Мелкая, но очень надоедливая. Это мы про мошку, которая скоро станет главным "приставалой". Как правило, появляется мошка при спаде паводковой воды. В Алтайском крае "большая вода" будет уходить примерно в середине июня. Рассказываем, как спастись от этой мелкой напасти.

1
Как кусают мошки?
Укус мошки отличается от комариного. Мошки не прокалывают кожу, а скусывают верхний слой и пускают слюну. Она содержит обезболивающее и кроворазжижающее вещества. Мошка питается вытекающей из раны кровью. Через некоторое время анестезия проходит, место укуса начинает болеть, чесаться, краснеть. Отек — это защитная реакция организма.

Редко, но все же бывают и аллергические реакции на укусы мошек.

Место укуса можно обработать спиртом. В аптеке можно купить мазь после укусов насекомых. Зуд хорошо снимает масло чайного дерева, раствор воды с солью и содой, нашатырный спирт, бальзам "Звездочка", кефир или простокваша (разумеется, мы имеем в виду, что это надо наносить на укус).

В странах Южной Америки и Африки мошки являются разносчиками инфекций, поражающих птиц и крупный рогатый скот. В Европе мошка может передавать человеческие заболевания (онхоцеркоз, проказа, сибирская язва). Такое редко, но все же возможно.
2
Как защититься от мошек без "химии"?
Мошки кусают только открытые участки кожи, так что по возможности надевайте длинную и плотно облегающую одежду. И лучше светлого цвета, темный притягивает насекомых. Мошка плохо видит, поэтому она активна только днем. Она не переносит жару выше 35 градусов и холод.
 
Экстракт ванили помогает спастись не только от комаров, но и от мошек. Разведенный с водой ванилин можно наносить на тело без вреда. Можно добавлять в крем и только потом намазывать на себя. Хорошо отпугивают этих насекомых эфирные масла чайного дерева, эвкалипта, кедровое масло, цитрусовые, настой полыни, запах валерианы, табачный дым, гвоздики, базилика, аниса.

Лучше, если у вас будет отдельная обработанная одежда для прогулок или работы в саду, чтобы не пачкать маслами хорошую одежду. Эфирными маслами лаванды, эвкалипта, цитруса можно обработать москитную сетку и занавески в доме.
3
Как выбрать репеллент?
Есть разные виды химических защитных средств от мошек: аэрозоли, лосьоны, кремы, мази. На упаковке должно быть указано, что репеллент защищает именно от мошек. Многие средства от комаров против мошек бессильны.

Самыми распространенными и эффективными считаются аэрозоли "Рейд", "Рефтамид", "Гардекс" и дихлофос. Имейте в виду, чем больше человек потеет, тем короче эффект от спрея.

Кстати, помогает и фумигатор. Для него надо выбирать пластинки именно от мошек. Либо залить в него  экстракт эвкалипта. На свежем воздухе можно использовать спирали против мошек.

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Комментарии

24.05.2017 12:55
- гость -

никогда такого не было, и вот опять

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24.05.2017 13:10
- гость -

Мошки уже много и комара. В июне начнётся АДЪ.

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