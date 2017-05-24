Фото: zgrad.net
Мелкая, но очень надоедливая. Это мы про мошку, которая скоро станет главным "приставалой". Как правило, появляется мошка при спаде паводковой воды. В Алтайском крае "большая вода" будет уходить примерно в середине июня. Рассказываем, как спастись от этой мелкой напасти.
Редко, но все же бывают и аллергические реакции на укусы мошек.
Место укуса можно обработать спиртом. В аптеке можно купить мазь после укусов насекомых. Зуд хорошо снимает масло чайного дерева, раствор воды с солью и содой, нашатырный спирт, бальзам "Звездочка", кефир или простокваша (разумеется, мы имеем в виду, что это надо наносить на укус).
В странах Южной Америки и Африки мошки являются разносчиками инфекций, поражающих птиц и крупный рогатый скот. В Европе мошка может передавать человеческие заболевания (онхоцеркоз, проказа, сибирская язва). Такое редко, но все же возможно.
Лучше, если у вас будет отдельная обработанная одежда для прогулок или работы в саду, чтобы не пачкать маслами хорошую одежду. Эфирными маслами лаванды, эвкалипта, цитруса можно обработать москитную сетку и занавески в доме.
Самыми распространенными и эффективными считаются аэрозоли "Рейд", "Рефтамид", "Гардекс" и дихлофос. Имейте в виду, чем больше человек потеет, тем короче эффект от спрея.
Кстати, помогает и фумигатор. Для него надо выбирать пластинки именно от мошек. Либо залить в него экстракт эвкалипта. На свежем воздухе можно использовать спирали против мошек.
Комментарии
никогда такого не было, и вот опять
Мошки уже много и комара. В июне начнётся АДЪ.