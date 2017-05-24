Знаменитый актер Роджер Мур, на протяжении 12 лет исполнявший роль агента 007 Джеймса Бонда, скончался в Швейцарии на 90-м году жизни. По сообщению родственников актера, Мур умер после короткой, но мужественной борьбы с онкологическим заболеванием. Вспоминаем самые яркие роли великого Роджера Мура.
У Роджера Мура была очень богатая кинокарьера. Он украшал своим участием даже такие второстепенные фильмы, как "В поисках приключений" с Жан-Клодом Ван Даммом. Впервые Мур появился на киноэкране еще в 18-летнем возрасте. Потом были незначительные роли в картинах "Совершенные незнакомцы" и "Цезарь и Клеопатра". Впрочем, до Джеймса Бонда хитов у Мура так и не появилось. Самыми известными работами считаются сериалы "Айвенго", Мэверик" и "Аляска". Дальше всемирную славу Роджеру Муру принесла роль Саймона Темплара в адаптации, основанной на романах "Святой". Телесериал, пройдя в Великобритании, был куплен для показа в США, а затем уже получил мировую славу, войдя в десятку самых популярных картин. Именно при работе над этим фильмом Мур приобрел стиль, использованный им в роли Бонда. Мур также дал согласие сниматься в продолжении этого сериала. Эти несколько серий были переведены в цвет в 1967 году. После этого Роджер Мур познакомился с продюсером бондианы Альбертом Броколи и получил роль агента 007.
Многие считают, что именно Роджер Мур номер №1 среди исполнителей роли самого известного шпиона в мире. Конечно, фанаты Шона Коннери могут с этим поспорить. Впрочем, именно Мур является рекордсменом по количеству ролей Джеймса Бонда. На протяжении 12 лет он появлялся в картинах "Живи и дай умереть", "Человек с золотым пистолетом", "Шпион, который меня любил", "Лунный гонщик", "Только для твоих глаз", "Осьминожка" и "Вид на убийство". Актер получил эту роль уже во взрослом возрасте: Мур является самым возрастным исполнителем роли Джеймса Бонда. Начав играть Бонда в 1973 и закончив в 1985 году, Роджер Мур на сегодняшний день является самым "долгоиграющим" Бондом. Британец – единственный из всех Бондов, который никогда не ездил в кадре на Aston Martin, и тот, кто получил Орден Ленина в одной из картин.
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