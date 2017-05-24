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Российские футбольные болельщики могут остаться без чемпионата мира и Кубка конфедераций: телеканалы так и не купили права на показ турнира. Последний из них, к слову, стартует меньше чем через месяц. Рассказываем, почему такая ситуация возникла и как из нее выходить.
У федеральных каналов просто нет денег, чтобы купить права на показ этих двух турниров. Стоимость Кубка конфедераций, к слову, составляет около 120 миллионов долларов. Такую сумму требует ФИФА. Для сравнения, за показ ЧМ-2014 российские каналы заплатили около 32 миллионов.
Даже для таких гигантов, как Первый канал и ВГТРК, это неподъемная сумма. С чемпионатом мира вопрос еще можно решить – до его старта целый год, и под такое важное для государства событие средства вполне могут найтись. Вложили, в конце концов, 1,5 миллиарда долларов в стадион "Зенит-Арена", где сейчас физически невозможно играть в футбол, а лишить болельщиков просмотра матчей национальной команды — ошибка, которая может дорого обойтись. Другое дело, что Кубок конфедераций стартует уже через месяц, а контракт еще не подписан.
"На сегодняшний день прав на телетрансляцию Кубка конфедераций у России нет. А турнир начнется уже через месяц. Поэтому ожиданий никаких у меня пока нет. Соответственно, пока никто из федеральных каналов телевизионного конгломерата (Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ") не знает, какие игры будут показывать. Целый турнир или только игры сборной России? Ответов пока на этот вопрос нет. К полномасштабному освещению турнира "Матч ТВ", например, готов – нужно дождаться ясности по медиаправам. Самое интересное, что все будут критиковать телевидение, абсолютно не задумываясь об этих нюансах. А сетку вещания надо составлять уже сейчас", — заявил главный редактор футбольных трансляций "Матч ТВ" Валерией Карпин.
Они обеспокоены этой ситуацией. Глава холдинга "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко уверен, что ситуация решится в ближайшее время.
"В составе трех медиахолдингов мы дали единое предложение о стоимости медиаправ, договорившись между собой, как будем их распределять. Есть расхождения между нами и ФИФА, мы хотим не сильно потерять, покупая эти права. Обидно, что переговоры длятся так долго, уже на носу Кубок конфедераций, а у нас нет прав даже продвигать эти матчи, мы могли бы много всего полезного сделать", — уверяет Чернышенко.
Особо внимательно нужно относиться в этой ситуации к высказыванию главы РФС и вице-премьера Виталия Мутко, который сразу дал понять, что государство не будет платить за телеканалы.
"Как мы можем сделать? Это рыночная субстанция – реклама, телевидение, права. Наши каналы готовы заплатить сумму на 15-20 процентов больше, чем за права на ЧМ-2014, нет вопросов. Но когда цена за права выше в разы, то каналы не смогут окупить их приобретение.
Это простая вещь, все можно подсчитать на калькуляторе. Просто нужно взять 90 минут матча и сумму, которую можно заработать за это время на рекламе", - заявил он.
Скорее всего, благополучно для российских болельщиков. Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу — события, которые по масштабу превосходят даже Олимпийские игры в Сочи. Там турнир проходил локально в одном городе, а тут — 12 стадионов, миллионы приезжих болельщиков со всего мира и месяц напряженной борьбы для организаторов и полиции. Лишить людей возможности просмотра матчей национальной команды, а также других сборных - нонсенс. На самом деле ФИФА тоже хочет договориться. Очень хочет. Представьте, что чемпионат в России идет, но его не показывают.
Переговоры между ФИФА и каналами, которые ограничены в рекламе брендов и торговых марок чемпионата, будут сложными. ФИФА, в свою очередь, имеет обязательства перед спонсорами, которые нужно выполнять. Непоказ чемпионата в стране-организаторе – очень серьезный удар для Цюриха. Впрочем, стоит надеяться, что в этой ситуации будет политическое решение российских властей. Даже в самые тяжелые для страны годы отечественные каналы могли находить резервы для покупки телеправ. Так было даже в те годы, когда наша команда пропускала чемпионат мира.
Комментарии
Программы про Шурыгину клепать куда выгоднее