Почему так произошло?

У федеральных каналов просто нет денег, чтобы купить права на показ этих двух турниров. Стоимость Кубка конфедераций, к слову, составляет около 120 миллионов долларов. Такую сумму требует ФИФА. Для сравнения, за показ ЧМ-2014 российские каналы заплатили около 32 миллионов.

Даже для таких гигантов, как Первый канал и ВГТРК, это неподъемная сумма. С чемпионатом мира вопрос еще можно решить – до его старта целый год, и под такое важное для государства событие средства вполне могут найтись. Вложили, в конце концов, 1,5 миллиарда долларов в стадион "Зенит-Арена", где сейчас физически невозможно играть в футбол, а лишить болельщиков просмотра матчей национальной команды — ошибка, которая может дорого обойтись. Другое дело, что Кубок конфедераций стартует уже через месяц, а контракт еще не подписан.

"На сегодняшний день прав на телетрансляцию Кубка конфедераций у России нет. А турнир начнется уже через месяц. Поэтому ожиданий никаких у меня пока нет. Соответственно, пока никто из федеральных каналов телевизионного конгломерата (Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ") не знает, какие игры будут показывать. Целый турнир или только игры сборной России? Ответов пока на этот вопрос нет. К полномасштабному освещению турнира "Матч ТВ", например, готов – нужно дождаться ясности по медиаправам. Самое интересное, что все будут критиковать телевидение, абсолютно не задумываясь об этих нюансах. А сетку вещания надо составлять уже сейчас", — заявил главный редактор футбольных трансляций "Матч ТВ" Валерией Карпин.