Сегодня главная ценность — это время. Его катастрофически не хватает. Иногда даже поход в магазин становится проблемой — где найти лишние пару часов? Альтернативой становятся интернет-магазины. Почему шопинг в онлайн-пространстве удобнее и дешевле, чем обычный, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Зачастую товар в интернет-магазинах дешевле, чем в торговых центрах. В онлайн-пространстве покупатель не платит за аренду помещения, за маркетинг, не окупает зарплату продавцов, расходы на электричество и так далее. Поэтому чаще всего в интернете продукция обойдется дешевле.
Также интернет-площадки регулярно предоставляют скидки на ряд товаров.
Покупки в интернет-магазине экономят не только деньги, нервы, но и время. Вам не надо никуда ехать. Не придется стоять в пробках, в очереди на кассе. Посещение обычного магазина вместе с дорогой займет примерно час времени. А если необходимо закупиться на пару недель или месяц? Это еще минимум час без учета пробок, поиска места для парковки.
Покупка в интернете займет от силы минут 15. Это можно сделать в удобное время. В обеденный перерыв, в транспорте, по пути на работу, во время ужина. Был бы компьютер или телефон с доступом к интернету.
Вам необходимо купить пять бутылок воды, три килограмма стирального порошка, наполнитель для кошки, краску для ремонта, кресло для дачи и еще что-то по мелочи. Даже для владельцев автомобилей такой шопинг окажется не самым легким. Что говорить о тех, кому придется везти покупки домой в общественном транспорте. В интернет-магазинах выбранный товар доставляется на дом в течение короткого времени.
Именно по этой причине интернет-магазин выбирают мамы, которым не с кем оставить детей, люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, те, кто находится на больничном, после операции. Онлайн-шопинг выбирают те, кто не может или не любит таскать на себе пакеты.
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