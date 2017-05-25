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Где и когда в Барнауле можно будет увидеть икону Божией Матери "Табынская"?

, ИА "Амител"
В Барнаульскую епархию впервые привезли икону Божией Матери "Табынская". Прихожане увидят ее 30 мая


В Барнаул впервые привезли икону Божией Матери "Табынская". Она пробудет на Алтае две недели. Рассказываем, где ее можно будет увидеть, в какие больницы доставят святыню и о чем просят верующие у этой иконы?

1
Когда барнаульцы увидят икону?

Жители краевой столицы смогут увидеть чудотворную икону 30 мая. В этот день, в 16.00 ее доставят в Покровский кафедральный собор Барнаула (ул. Никитина, 137).

2
Где можно будет увидеть икону Божией Матери "Табынская"?

За две недели, пока икона будет находится на Алтае, ее провезут по восьми храмам и двум медицинским учреждениям. До 1 июня икона пробудет в Покровском соборе. Далее — Никольский храм, храм Иоанна Богослова, Знаменский женский монастырь и другие церкви.

Кроме того святыню планируют привезти в краевую клиническую больницу и в краевую детскую больницу.

3
Откуда на Алтай привезли икону?

Святой лик привезла в Алтайский край инициативная группа казаков с Урала. Крестному ходу с этой иконой семь лет. За это время святой лик вместе с казаками прошел по местам проживания православных людей Урала, Сибири, Италии, Германии, Франции, Поволжья, Казахстана, Абхазии, Осетии и Сербии, по Святой горе Афон и по Святой земле.

Через крестный ход прошли тысячи детей и подростков.

4
История Табынской иконы Пресвятой Богородицы

Икона была явлена на юге Урала в 16 и 18 веке. Слава об иконе, которая помогает исцелиться верующим от недугов, разошлась по всей Руси. По указу Государя, и благословению Священного Синода, Крестным Ходом казаки Оренбургского войска, во главе со священнослужителями, обносили Икону по всей Святой Руси, круглогодично 71 год.

С 1856 года чудотворный образ носился по городам и губерниям. Чудеса свершались везде, где побывала святыня. Люди исцелялись от болезний и от душевных страданий.

В 1919 году крестный код был расстрелян и разграблен. Икону чудом удалось вывезти в Китай. Там она бесследно исчезла. Сегодня совершить паломничество к многочисленным спискам написанных с легендарного образа можно во многих храмах России.

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в 2010 году, оренбургские казаки возобновили и продолжили ежедневный, круглогодичный крестный ход. За семь лет они обошли более сорока регионов России, были в пятнадцати зарубежных странах.

5
О чем молятся иконе Табынской Божией Матери?

Табынскую Божью Матерь просят:

- оградить и защитить от беды и трагедий,

- помощи, чтобы избавиться от привычек пагубных и для покаяния в содеянных грехах,

- даровать мир и покой в семье, доме, отчизне,

- исцелить от заболеваний, и мук душевных,

- о помощи в трудные минуты жизни.


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Комментарии

25.05.2017 15:52
djusha67

А зачем им ее видеть? Когда уже реклама РПЦ исчезнет со светск4их ресурсов?

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