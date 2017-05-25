Фото rosneft.mirtesen.ruОбщество с ограниченной ответственностью "РН-Аэрокрафт", которое входит в группу "Роснефти", отменило закупку предметов интерьера. До этого компания собиралась приобрести вилки, рюмки, пледы и другие предметы интерьера на общую сумму 4,75 миллиона рублей. Почему компания отказалась от покупки и при чем тут Навальный, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Предприятие "РН-Аэрокрафт", которое входит в группу "Роснефти", собиралось приобрести различные предметы интерьера.
Согласно документации, для "Роснефти" были куплены:
- рюмка для водки по цене 11 тыс. руб. за штуку;
- салфетница – 32 тыс. руб. за штуку;
- щипцы для сахара – 29 тыс. руб. за штуку;
- щипцы для льда – 36 тыс. руб. за штуку;
- плед бежевого цвета – 124 тыс. руб. за штуку;
- икорница – 83 тыс. руб. за штуку;
- вилка – 11 тыс. руб. за штуку;
- нож – 12 тыс. руб. за штуку;
- чайная ложечка – 14 тыс. руб. за штуку.
При чем тут Навальный?
Комментарии
Потому,что кто то включил мосХ)
25.05.2017 17:40
- гость -
кто-то кому-то включил мосх) судя по начальному ответу Леонтьева