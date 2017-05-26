Пятница, 26 Май, 12:01

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Сколько нужно денег для "нормальной жизни" семье из трех человек ?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,07
€ 63,01
Brent
$ 51,5
14°
Обь
525см -16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Последний звонок-2017Паводок на Алтае – 2017 Дорожный ремонт – 2017
Вопрос дня



Комментатор "Матч.ТВ" рассказал о банкротстве и увольнении сотрудников. Что происходит?

, ИА "Амител"
Все о главном спортивном скандале в стране


Комментатор телеканала "Матч.ТВ" Геннадий Орлов выступил на съемках передачи Offside.tv, которую ведут комментаторы Кирилл Дементьев и Алексей Андронов. В эфире топовый комментатор рассказал о финансовых трудностях на канале, массовом сокращении. Рассказываем, что произошло на самом деле и почему это вызвало скандал в медиа-сообществе.

1
Что сказал Геннадий Орлов?

Выложивший видео пользователь твиттера Антон Ванюшов написал, что разговор был показан в эфире передачи. Однако в записи этот фрагмент не вошел. Скорее всего, разговор происходил до официального начала передачи.

"Это ж позорище, что наш этот канал самый большой. Я сейчас прочитал, сколько зарабатывал Толстой этот денег, по 90…", — сказал Орлов.

"Это вы еще не знаете, сколько Тина зарабатывает, это еще хуже!", – ответил Кирилл Дементьев.

" А с Тиной-то! Они ж вообще обанкротили "Матч.ТВ". Я тоже уже выхожу сейчас за штат, как и большинство комментаторов. Может быть, один Карпин в штате останется. Дело в том, что бюджет трехгодичный за полтора года протратили. И сейчас поставили экономиста, который просто прячется. Его задача – всех убрать", — добавил Дементьев.

"У нас многие, как Батурин, просто не знают, что делать. У них пропали любые деньги", — отметил Дементьев.

2
Что сказал после Орлов и на канале?

После публикации ролика Орлов заявил, что видео "все намонтировано, придумано", и назвал видео "провокацией чистейшей воды".

В сообщении, распространенном пресс-службой "Матч ТВ", комментатор назвал ролик "сфабрикованной подставой" и принес извинения "и руководству, и всем сотрудникам "Матча". На самом телеканале заявили, что не планируют масштабных сокращений, добавив, что "не имеют возможности давать опровержения после каждого сказанного кем-либо слова".

3
Почему у канала все плохо?

Об этом говорят уже многие. Так недавно были закрыты несколько важных программ, многие работники лишились своей работы.

"Если у вас есть список сотрудников, которых уволили и они вам пожаловались, то я по каждому отвечу. Был большой штат телеканала НТВ+ и телеканала "Россия". Мы очень уважаем этот штат, но законы федерального канала очень жестокие.

Я вела телепрограмму "Самый умный". Ни до, ни после не было программы лучше, но телеканал СТС закрыл ее, потому что так нужно было. В мой адрес не писали письма, не было петиций, не встал народ, не пришли родители, никто ничего не писал. А еще обиднее было потому, что телеканал решил, что ему этот проект больше не нужен. Таковы законы коммерческого телевидения — проекты рождаются и умирают. Умирают проекты — меняются команды, приходят другие люди", — сказала по этому поводу Канделаки.

4
Какой бюджет канала?
Около 12 миллиардов рублей.
Материалы по теме


 

 


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

26.05.2017 11:02
- гость -

берите пример с Евроспорт, где реально только спорт и минимум 3,14здобольства. А ваш матч.тв превратился в какое-то "путь говорят", прости господи...

0  0
26.05.2017 11:03
- гость -

Зрителю спортканала нужен спорт, а не худ.фильмы про спорт!

0  0
26.05.2017 11:42
- гость -

Только не надо говорить слово "зарабатывают". Если трехлетний бюджет потрачен за полтора, значит он сверстан не из доходов, а со стороннего финансирования. Они "тратят", а не "зарабатывают". Погрязли в Тине.

0  0
26.05.2017 11:43
- гость -

Пока будет Канделаки, будет и говорильня. Тараторкина, блин

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
11:57
"Единая Россия" не пустит во власть криминалитетов - Неверов 0
11:50
Экомобиль будет принимать лампы и ртутьсодержащие отходы в Барнауле 27 мая 0
11:41
Жителей Барнаула приглашают на митинг в защиту осужденной Оксаны Ткаченко 12
11:32
Ночью заморозки, днем жара. Какую погоду ждать жителям Алтая на выходных? 0
11:24
Сын акционера "Лукойла" возглавил список богатейших наследников от Forbes 1
11:13
Подростки на Алтае разобрали стену магазина, чтобы украсть выпивку и табак 3
11:02
Уровень Оби в Барнауле опустился ниже критической отметки 1
11:00
В Республике Алтай установили систему видеонаблюдения за ЕГЭ 0
10:50
Комментатор "Матч.ТВ" рассказал о банкротстве и увольнении сотрудников. Что происходит? 4
10:36
Жительница США решила выйти замуж за железнодорожный вокзал 3
10:16
Американка родила сразу шестерых детей после 17 лет ожидания 0
10:13
"Почта России" прокомментировала закупку с красивыми девушками 3
10:04
Марк Цукерберг спустя 12 лет после отчисления получил ученую степень 0
09:47
Вспоминая визит Бориса Николаевича: как в Барнауле встречали Ельцина. Видео 2
09:35
Полиция конфисковала 8 тыс. литров паленого алкоголя в Алтайском крае 3
09:30
СК "Темп" подвел итоги турнира "Футбольная битва" 0
09:24
Фура протаранила публичный дом в штате Невада 2
09:15
Пресс-секретарь Трампа объяснил, почему президент толкнул премьера 1
09:00
Продолжается продажа квартир в новом жилом комплексе в центре Барнаула 0
08:55
Поклонская инициировала проверку кинокомпании режиссера Учителя 12
08:33
Трамп оттолкнул премьера Черногории на саммите, чтобы быть впереди. Видео 15
08:30
Тест: Насколько вы ребенок? 2
08:15
Более 300 человек борются с последствиями наводнения в Алтайском крае 0
08:00
Как получить Iphone за тест-драйв? 0
07:34
Показываем первый полет новейшего российского вертолета Ка-62. Видео 3
07:13
Смех и слезы. Как в Барнауле прошли школьные звонки?
Смотрите фоторепортаж с "последнего звонка" в барнаульской гимназии №5 и вспоминайте себя
07:03
Квартиру с сауной и кинотеатром продают в Барнауле за 19,5 млн рублей. Фото 20
06:32
Гид по АКЗС: новый проект на Amic.ru
Все самое важное об Алтайском краевом Законодательном Собрании и его депутатах
06:01
Главная барнаульская елка может переехать в парк Изумрудный 18
05:08
Прохладная и ветреная погода ждет жителей Алтайского края 26 мая 0
04:01
25 лет назад первый и единственный раз Алтай посетил Борис Ельцин 13
03:27
Авиабомба 72 года пролежала под стадионом "Торпедо" в Таганроге 0
02:21
Депутатов Госдумы предложили заменить РобоДепутатами 4
01:01
Кажется безумием, но Бразилия хочет поучиться футболу у России 3
00:45
Медведев предложил заменить футболистов сборной России роботами 6
23:58
"Почта России" потратит миллион рублей на красивых девушек 1
23:36
Глава Минкомсвязи об оптимальном росте тарифов из-за "пакета Яровой" 0
23:18
Суд не увидел оскорбления чувств верующих на фото с куличом и яйцами 3
22:56
Главбух "Седьмой студии" согласилась на сделку со следствием 0
22:23
Уборщицу Газпрома обокрали: утащили 100 тысяч рублей и часы Patek Philippe 5
22:09
Медведев подписался на страницу Усманова во "ВКонтакте 3
21:56
Реальные доходы россиян упали в апреле до уровня 2009 года - ВЭБ 0
21:26
Правительство выделит регионам 6 млрд на "скорые помощи" и автобусы 0
21:04
"Антитеррористический митинг" в Приморье признали незаконным 0
20:52
Евгений Петросян пошутил о конце асфальта на границе двух областей 1
20:23
Росгвардия должна быть вооружена до зубов - Рогозин 0
20:01
Повышение тарифа ОСАГО для "молодых и отмороженных" назвали справедливым 1
19:43
Первый трейлер седьмого сезона "Игры престолов" опубликовали в сети 0
19:35
Последние звонки и победа "Манчестер Юнайтед": о чем еще говорят соцсети 0
19:23
Упавший фонарный столб спровоцировал километровую пробку в Новосибирске 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.