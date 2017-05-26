Что сказал Геннадий Орлов?

Выложивший видео пользователь твиттера Антон Ванюшов написал, что разговор был показан в эфире передачи. Однако в записи этот фрагмент не вошел. Скорее всего, разговор происходил до официального начала передачи.

"Это ж позорище, что наш этот канал самый большой. Я сейчас прочитал, сколько зарабатывал Толстой этот денег, по 90…", — сказал Орлов.

"Это вы еще не знаете, сколько Тина зарабатывает, это еще хуже!", – ответил Кирилл Дементьев.

" А с Тиной-то! Они ж вообще обанкротили "Матч.ТВ". Я тоже уже выхожу сейчас за штат, как и большинство комментаторов. Может быть, один Карпин в штате останется. Дело в том, что бюджет трехгодичный за полтора года протратили. И сейчас поставили экономиста, который просто прячется. Его задача – всех убрать", — добавил Дементьев.

"У нас многие, как Батурин, просто не знают, что делать. У них пропали любые деньги", — отметил Дементьев.