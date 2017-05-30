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Приоритетные направления: какие программы развивают в Барнауле?

, ИА "Амител"
Рассказываем о программах, которые реализуют в краевой столице


О том, какие проекты реализуются в Барнауле, сколько денег на них выделяется и что в рамках программ планируется сделать в краевой столице в ближайшее время, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Современная школа

Одна из приоритетных программ, которая работает в Барнауле, — это "Современная школа". Главная задача — создать максимально комфортные условия для барнаульских школьников. Для этого в учебные заведения закупают интерактивное оборудование, модернизируют пищеблоки, проводят капитальные ремонты школ, а также строят новые учебные заведения.

Школы получили лабораторное оборудование, мультимедийную компьютерную технику, провели ремонт, обновили мебель и переоснастили медицинские кабинеты на сумму более 132 миллионов рублей.

Решается задача по созданию новых мест для обучения в первую смену. Сейчас количество учеников, которые учатся с 8.00, 47 тыс. 739 человек. Это 68,4% от всего количества школьников Барнаула.

В Барнауле продолжается строительство школы в квартале 2034, планируется возведение еще двух объектов в новых микрорайонах города.

На реализацию программы выделяются деньги из федерального, краевого и городского бюджетов.

2
Городская среда

Это самый масштабный проект, который реализует партия "Единая Россия" в 2017 году. В Барнауле будут отремонтированы и благоустроены дворы многоквартирных домов. Это основная статья расходов. Также деньги пойдут на благоустройство знаковых мест отдыха краевой столицы.

По проекту "Городская среда" Барнаул получит субсидии из федерального и регионального бюджета в размере более 236 миллионов рублей.

Важно, что адреса для благоустройства дворов предлагают сами барнаульцы. "Жителям виднее, какими они хотят видеть свои дворы, что нужно сделать в первую очередь: асфальтирование, детскую или спортивную площадку. Также при участии горожан будет определена для благоустройства территория общего пользования. Думаю, что после проведения работ она станет одним из самых любимых мест отдыха барнаульцев", — заявил сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин.

3

Качественная медицина

Этот проект жизненно важен для краевой столицы. Работа идет поэтапно: год от года только наращивается мощность. В Барнауле реконструируются и строятся новые объекты здравоохранения. Самый значимый за последнее время — перинатальный центр Алтайского края "ДАР".

В 2017 году после окончания работ первых пациентов примет поликлиника горбольницы № 3. Стоимость реставрации — 50 миллионов рублей. Также в 2017-м запланирован капитальный ремонт детской городской поликлиники № 14 и поликлиники № 12. На это потратят около 20 миллионов рублей.

В текущем году проведут ремонт здания краевого онкологического диспансера на Матросова, 115. На проведение работ выделено 84 миллиона рублей. Запланирован капитальный ремонт фасадов с элементами реставрации зданий двух корпусов краевого онкологического диспансера по адресу: ул. Льва Толстого, 23 и 25.

4

Качественные коммунальные услуги жителям Барнаула

В краевой столице реализуется еще один приоритетный городской проект – "Качественные коммунальные услуги жителям Барнаула".

В летний период планируется отремонтировать 14,4 км тепловых сетей. Также в порядок будут приведены 3,2 км сетей водоснабжения и водоотведения, 86 км электрических сетей и 336 подстанций.

До конца года по всем источникам будет освоено более 1,2 миллиарда рублей.

Продолжается ввод в эксплуатацию современных газовых котельных. Это ведет к снижению тарифа и уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу, что напрямую связано с доходами барнаульцев и с экологической обстановкой в городе. Планируется, что новая котельная будет построена в поселке Центральный в этом году.

Еще одна проблема — содержание жилищного фонда в качественном состоянии. В Барнауле немало ветхих домов, большинство построено в 40-70-е годы прошлого века. При этом капитальный ремонт в требуемом объеме не проводился. Кроме того, не все жители ответственно относятся к содержанию общедомового имущества.

Городским бюджетом в текущем году предусмотрено выделение 126,1 млн рублей на капитальный ремонт 48 многоквартирных домов. Из них уже выполнены работы на 19 объектах.

Также в этом году предстоит заменить 69 лифтов в десяти многоквартирных домах. На эти цели будет потрачено почти 158 млн рублей.

5
Безопасные дороги

Барнаул вступил в федеральную программу "Безопасные дороги". Цель — максимально снизить количество мест, где часто случаются ДТП.

Барнаулу выделено 637,5 млн рублей из федерального бюджета. Эти деньги позволят в разы увеличить объемы ремонта. Новый асфальт в этом году появится на 25 барнаульских магистралях. Еще 30 – в 2018-м.

Также в этом году будут установлены дорожные знаки, 8 камер фото- и видеофиксации, более 2 тыс. метров пешеходных ограждений, нанесена дорожная разметка, установлены светофоры.

Большое содействие оказывает правительство Алтайского края. Только в прошлом году было направлено более 220 миллионов рублей на ремонт восьми участков дорог, в том числе проспект Строителей, Павловский тракт и улицу Гоголя.

6
Забота о старшем поколении

"Забота о старшем поколении" входит в число приоритетных городских проектов. В Барнауле действуют меры социальной поддержки для пенсионеров. Объем финансирования ежегодно возрастает.

Предоставляется льготный проезд для пенсионеров в городском общественном транспорте, работает социальное такси. Сохраняются льготы на посещение общих отделений бань. Пожилые барнаульцы получают компенсации по уплате земельного налога и арендной платы за землю под гаражами и погребами.

Также развивается сеть социальных предприятий потребительского рынка. В ее составе 85 продовольственных магазинов, 51 непродовольственный, 65 предприятий бытового обслуживания. Общая сумма скидки за год превысила 27,4 миллиона рублей. В городе работает общественный университет пожилого человека. Ветераны охотно учатся пользоваться компьютером.


 


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