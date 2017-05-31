День защиты детей отмечается 1 июня. В краевой столице готова обширная программа праздничных мероприятий. Если вы не знаете, как провести этот день, читайте наш материал и стройте планы — скучно не будет.
Литературная карусель "Весёлые затеи Русалочки" пройдет в МБУ ЦБС "Библиотека–филиал №16" (ул. Маяковского, 8).
Библиоприключение "В стране непрочитанных книг" готовят в МБУ ЦБС "Библиотека–филиал №11" (улица Октябрят, 29).
Конкурс рисунков на асфальте "Здравствуй, лето!" пройдет в МБУ ЦБС "Библиотека–филиал №20" (проспект Ленина,165).
Также на праздник приглашает центральная детская библиотека им. К.И. Чуковского на Г. Исакова, 170. Там состоится акция "Шарики-Читарики".
Конечно, гостей ждут в центральной городской библиотеке имени Н.М. Ядринцева на Профинтерна, 35. Для гостей приготовлена программа от творческой лаборатории "Город юных мастеров".
Главный городской праздник "Алтайский край в улыбках, красках детства!" пройдет на площади Сахарова. Его проводит комитет по образованию города Барнаула, организации дополнительного образования. Праздник посвящен 80-летию Алтайского края, Году экологии, Всемирному дню защиты детей. Торжественные мероприятия пройдут с 11.00 до 17.00.
Также праздничные мероприятия будут проходить в городских парках. В "Солнечном ветре" пройдет программа "В мире детства". В парке Центрального района будут выступать творческие коллективы, пройдут различные конкурсы и игры для малышей.
Торжества состоятся во Дворце культуры Барнаула. Там приготовили развлекательную программу "Остров сказок".
Самые развлекательные
Развлекательную программу подготовили в с. Гоньба. Там состоится театрализованная игровая программа "Страна детства".
Праздничная программа ко Дню защиты детей пройдет на площади имени Титова в Барнауле. А музей "Город" подготовил комплекс праздничных мероприятий. Там пройдут познавательно-развлекательное музейное занятие "Все лучшее детям", мастер-классы и конкурс рисунков на асфальте.
В День защиты детей в Барнауле пройдут спортивные мероприятия. Гостей приглашают на международный фестиваль по дзюдо, он состоится в МБУ "СДЮСШОР "Олимпия" (Павловский тракт, 68б).
Турнир по настольному теннису состоится в МБУДО "ДЮСШ №11 "Акцент" (улица Советской Армии, 142а).
С полным списком мероприятий, которые пройдут в краевой столице в День защиты детей, можно ознакомиться здесь.
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