Безопасность школьников, отправляющихся в летние лагеря, на экскурсии или на соревнования, – особая тема. К организованной перевозке групп детей в автобусе предъявляются жесткие требования. Как это сделать правильно — в рубрике "Вопрос-ответ".
Это перевозка восьми и более детей в немаршрутных автобусах без их родителей и опекунов.
Исключение может быть сделано, если законный представитель является:
- медработником, а его присутствие обязательно для перевозки;
- сопровождающим детского коллектива.
Если транспортировка детей осуществляется в присутствии их родителей, которые не являются сопровождением группы, правила организованной перевозки детей автобусами на нее не распространяются.
Как пояснили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, о планируемой организованной поездке детей на одном или двух автобусах Госавтоинспекцию нужно уведомить заблаговременно. Получить разрешение на перевозку нужно минимум за два дня. Оригинал документа находится у водителя. При первом требовании сотрудника ГИБДД он должен быть предоставлен.
Если в колонне будет минимум три автобуса, нужно написать заявку на сопровождение автомобилями ГИБДД. Сделать это следует не позднее 10 дней до начала поездки.
Обращаться следует в территориальное подразделение ГИБДД по месту начала перевозки. Этим должно заниматься должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения. Если перевозка осуществляется по договору страхования, с ГИБДД взаимодействует перевозчик.
Оригинал документа находится у водителя. При первом требовании сотрудника ГИБДД он должен быть предоставлен.
За неисполнение требований постановления Правительства РФ N 1177 и ПДД предусмотрена административная ответственность по ст. 12.23 КоАП.
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