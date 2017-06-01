Качественная реклама — это искусство. Но искусство, которое должно работать и приносить деньги. Считается, что в теплое время года одним из самых эффективных способов привлечения аудитории является наружная реклама. Что это такое, какие виды "наружки" бывают и в чем ее преимущество? Ответы ищите в материале Amic.ru.
Что такое световой короб?
Это еще один вид наружной рекламы, который приведет клиентов к рекламодателю. Световой короб, пожалуй, видел каждый житель города. Это рекламная вывеска с внутренней подсветкой, которая оснащена светодиодными лампами.
Световой короб привлекает внимание, стильно выглядит. Профессионалы отмечают, что этот вид "наружки" запрограммирован на успех.
У наружной рекламы есть очень весомые преимущества. Среди них:
- широкий охват аудитории;
- частота и гибкость размещения щитов и билбордов;
- невысокая стоимость по сравнению с другими видами рекламы;
- долговременное воздействие на аудиторию;
- создание положительного имиджа компании, усиление бренда;
- правильно выбранное расположение плакатов делает рекламную кампанию эффективной;
- красочные плакаты способствуют закреплению сюжета в памяти потребителя
- высокая конверсия.
Информация на наружной рекламе должна быть компактна. Идея должна быть понятна с первого взгляда. Реклама — это не только бизнес, это еще и творчество.
Грамотные специалисты по наружной рекламе знают, как важны даже вроде бы незначительные нюансы: цвет, фон, размер и месторасположение шрифта, выбор точки для размещения.
Очень важен шрифт, которым напечатан текст, и грамотное расположение графики на рекламной вывеске.
Важно, что рекламные вывески, оснащенные подсветкой, заставляют остановить человеческий взгляд на информации, что расположена на световом коробе или другом виде световой рекламы.
В 1976 году был проведен любопытный эксперимент. Именно он дал начало использованию рекламных конструкций со световым оформлением.
Суть эксперимента заключалась в следующем: на заднем плане рекламы кока-колы, не оборудованной подсветкой, расположили точно такую же рекламу, только состоящую из галогеновых ламп. На переднем плане рекламная надпись "Кока-кола" была с ошибкой — "Кака-кола", а на заднем ошибок не было. Участников просили указать на ошибку в рекламе, но практически никто не заметил ее на рекламном коробе. Был сделан вывод, что световая реклама является очень эффективным способом передачи информации.
К специалистам компании "Вертикаль". Мастерская рекламы "Вертикаль" — это организация с 9-летним опытом работы, которая обладает всем необходимым набором оборудования для производства наружной рекламы любой сложности в кратчайшие сроки. Это основной вид услуг, оказываемых компанией.
Здесь реализуют ваши идеи по "наружке" от разработки дизайна до монтажа и текущего обслуживания.
Мастерская рекламы "Вертикаль": наружная реклама — не значит дорого!
Комментарии