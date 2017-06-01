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Не заплатил – в тюрьму. Когда приставы начнут арестовывать алиментщиков?

, ИА "Амител"
Госдума рассмотрит законопроект, который даст возможность привлекать должников к уголовной ответственности


Долги по алиментам являются серьезной проблемой в России. Согласно статистике, добросовестно их платят не более четверти разведенных мужчин. К остальным плательщикам приходится применять принудительные меры взыскания, но не всегда удачно. Ситуация может измениться после принятия нового закона, сообщают "Известия". Подробнее – в рубрике "Вопрос-ответ".

1
О каком законе идет речь?

Многие граждане зачастую игнорируют вызовы приставов. Не исполняют нотариальное соглашение или решение суда по выплате алиментов своим детям или нетрудоспособным родителям.

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Государственная дума в июне рассмотрит законопроект, который позволит чаще привлекать должников не только к административной, но и к уголовной ответственности. Если этот документ одобрят, судебные приставы получат право задерживать таких людей самостоятельно. На данный момент они могут делать это только с участием полицейских.

2
А чего приставы добьются задержанием?
Аспект, который не позволяет сегодня задерживать должников без полиции, сильно замедляет процесс взыскания долгов. Кроме того, он влечет дополнительную нагрузку на органы правопорядка.


Если закон будет принят, приставы смогут задерживать алиментщиков и доставлять их в полицию или суд. Там на них будет составлен протокол об административном правонарушении. Такая мера будет приниматься, если протокол не удается составить на месте. А поскольку за неуплату алиментов предусмотрен и административный арест (до 15 суток), то задержание нарушителя возможно на срок до 48 часов.

Как следствие, "злостных алиментщиков" станет проще привлекать к уголовной ответственности. Согласно ст. 157 УК РФ, тем, кто ранее привлекался по административной статье, грозит лишение свободы на срок до одного года. 
3
Как обстоит ситуация с выплатой алиментов в Алтайском крае?

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю в этом году с учетом остатка на исполнении находилось 26,9 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов. За четыре месяца 2017 года было возбуждено более 4,7 тысячи исполнительных производств по неуплате алиментов. Окончено и прекращено было 4,3 тысячи исполнительных производств.

Приставы вынесли 12,5 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд алиментщиков из страны. Благодаря этому удалось окончить 17 исполнительных производств на сумму 1,4 миллиона рублей.

В этом году к административной ответственности привлекли 901 должника, еще 304 человека — к уголовной ответственности. 

4
 Как узнать и проверить задолженность по алиментам?
Сделать это можно несколькими способами. Самый простой из них — зайти на сайт Управления судебных приставов, раздел "Банк данных исполнительных производств", или скачать на мобильный телефон аналогичное приложение. Также эти данные содержатся на Едином портале государственных услуг.

Узнать о задолженности можно и при личном или письменном обращении в отдел судебных приставов по месту жительства.
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Комментарии

1.06.2017 11:22
Пленный

Как только не пытаются мужиков изжить...

0  0
1.06.2017 11:28
- гость -

новая программа для повышения убыли населения

0  0
1.06.2017 11:30
месный

а где уголовный закон о не предоставлении нормальной работы?

У меня есть друг, у него знакомый, дак вот он рассказывал про него, что он развёлся с женой, работает в госконторе за 15к зарплаты. На суде по элементам ему судья сказала, что ты врёшь, что 15к получаешь (справку с работы он предоставил), типо я вот в магаз хожу и минимум 5к там оставляю, значит ты где то ещё в тихаря работаешь потому как на 15к не прожить и поэтому на тебе фиксированные алименты в 20к в месяц.

0  0
1.06.2017 11:33
- гость -







а где уголовный закон о не предоставлении нормальной работы?

У меня есть друг, у него знакомый, дак вот он рассказывал про него, что он развёлся с женой, работает в госконторе за 15к зарплаты. На суде по элементам ему судья сказала, что ты врёшь, что 15к получаешь (справку с работы он предоставил), типо я вот в магаз хожу и минимум 5к там оставляю, значит ты где то ещё в тихаря работаешь потому как на 15к не прожить и поэтому на тебе фиксированные алименты в 20к в месяц.

-Одна Бабка Сказала

0  0
1.06.2017 11:34
- гость -

а вы рожайте,рожайте

0  0
1.06.2017 11:39
- гость -

Как только не пытаются мужиков изжить...

новая программа для повышения убыли населения

-настоящие МУЖИКИ алиментов не платят. это удел слабых.
(безответственность за свои поступки и действия ,а также безучастность к своим детям -это МУЖЧИНА-ИНФАНТИЛ)

0  0
1.06.2017 11:46
- гость -

1.06.2017 11:30
месный

то есть со справкой 2НДФЛ с официального места работы, с начислениями в 15 рублей в месяц, судья присудила 20 рублей алиментов?
бггг)
кому вы пудрите мозг, Козюльский? (с)
бредовее бреда я еще не слышал.

0  0
1.06.2017 11:46
- гость -

а как быть тем у кого жёны родили от других, а после вскрытия обмана алименты приходится платить?

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