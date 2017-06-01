Долги по алиментам являются серьезной проблемой в России. Согласно статистике, добросовестно их платят не более четверти разведенных мужчин. К остальным плательщикам приходится применять принудительные меры взыскания, но не всегда удачно. Ситуация может измениться после принятия нового закона, сообщают "Известия". Подробнее – в рубрике "Вопрос-ответ".
Многие граждане зачастую игнорируют вызовы приставов. Не исполняют нотариальное соглашение или решение суда по выплате алиментов своим детям или нетрудоспособным родителям.
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Государственная дума в июне рассмотрит законопроект, который позволит чаще привлекать должников не только к административной, но и к уголовной ответственности. Если этот документ одобрят, судебные приставы получат право задерживать таких людей самостоятельно. На данный момент они могут делать это только с участием полицейских.
Если закон будет принят, приставы смогут задерживать алиментщиков и доставлять их в полицию или суд. Там на них будет составлен протокол об административном правонарушении. Такая мера будет приниматься, если протокол не удается составить на месте. А поскольку за неуплату алиментов предусмотрен и административный арест (до 15 суток), то задержание нарушителя возможно на срок до 48 часов.
Как следствие, "злостных алиментщиков" станет проще привлекать к уголовной ответственности. Согласно ст. 157 УК РФ, тем, кто ранее привлекался по административной статье, грозит лишение свободы на срок до одного года.
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю в этом году с учетом остатка на исполнении находилось 26,9 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов. За четыре месяца 2017 года было возбуждено более 4,7 тысячи исполнительных производств по неуплате алиментов. Окончено и прекращено было 4,3 тысячи исполнительных производств.
Приставы вынесли 12,5 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд алиментщиков из страны. Благодаря этому удалось окончить 17 исполнительных производств на сумму 1,4 миллиона рублей.
В этом году к административной ответственности привлекли 901 должника, еще 304 человека — к уголовной ответственности.
Узнать о задолженности можно и при личном или письменном обращении в отдел судебных приставов по месту жительства.
Комментарии
Как только не пытаются мужиков изжить...
новая программа для повышения убыли населения
а где уголовный закон о не предоставлении нормальной работы?
У меня есть друг, у него знакомый, дак вот он рассказывал про него, что он развёлся с женой, работает в госконторе за 15к зарплаты. На суде по элементам ему судья сказала, что ты врёшь, что 15к получаешь (справку с работы он предоставил), типо я вот в магаз хожу и минимум 5к там оставляю, значит ты где то ещё в тихаря работаешь потому как на 15к не прожить и поэтому на тебе фиксированные алименты в 20к в месяц.
а где уголовный закон о не предоставлении нормальной работы?
У меня есть друг, у него знакомый, дак вот он рассказывал про него, что он развёлся с женой, работает в госконторе за 15к зарплаты. На суде по элементам ему судья сказала, что ты врёшь, что 15к получаешь (справку с работы он предоставил), типо я вот в магаз хожу и минимум 5к там оставляю, значит ты где то ещё в тихаря работаешь потому как на 15к не прожить и поэтому на тебе фиксированные алименты в 20к в месяц.
-Одна Бабка Сказала
а вы рожайте,рожайте
Как только не пытаются мужиков изжить...
новая программа для повышения убыли населения
-настоящие МУЖИКИ алиментов не платят. это удел слабых.
(безответственность за свои поступки и действия ,а также безучастность к своим детям -это МУЖЧИНА-ИНФАНТИЛ)
1.06.2017 11:30
месный
то есть со справкой 2НДФЛ с официального места работы, с начислениями в 15 рублей в месяц, судья присудила 20 рублей алиментов?
бггг)
кому вы пудрите мозг, Козюльский? (с)
бредовее бреда я еще не слышал.
а как быть тем у кого жёны родили от других, а после вскрытия обмана алименты приходится платить?