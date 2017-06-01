В Россию вновь будут поставлять сельхозпродукцию из Турции. О частичном снятии ограничений в торговле договорились главы двух государств. После встречи Владимира Путина с Эрдоганом президент России заявил, что торговые ограничения почти на всю сельскохозяйственную продукцию будут сняты. Исключения составили помидоры. Разбираемся, почему лидер нашего государства против турецких томатов.
Владимир Путин оставил ограничения на ввоз турецких помидоров. Президент России пояснил, что таким образом будут сохранены интересы отечественных сельхозпроизводителей.
"Наши сельхозпроизводители взяли значительные объемы кредитов и кредитных ресурсов. Это достаточно длительный цикл производства, связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений и так далее. По этому виду товаров ограничения пока будут оставаться", — заявил Путин.
Комментарии
В последнем АиФ реклама турецких помидоров на всю страницу.
Часть вторая Марлезонского балета, борьба путина ( использует приёмы дзю-до) и помидоров.