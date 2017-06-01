Фото: Открытая Россия
Русская православная церковь и скандал имущественного характера — уже почти обычное дело в России. На этот раз поводом стал шестимиллионный внедорожник орловского епископа Нектария. Якобы он сам признался, что "средства на приобретение" Toyota Land Cruiser ему подарил генеральный директор агрохолдинга "Агрогард". Рассказываем, как об этом узнали СМИ, чем епископ им пригрозил и как губернатор Потомский сделал громкое заявление про Бога.
Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (в миру — Николай Селезнев) родился в мае 1974 года. Сан диакона получил в 1998 году. В разное время был личным секретарем управляющего Красноярской и Енисейской епархией, штатным священником в Покровском кафедральном соборе Красноярска, настоятелем Троицкого собора Красноярска, наместником Успенского монастыря Красноярска, секретарем Красноярской епархии.
По данным некоторых СМИ, он контролирует весомую часть финансовых потоков в Орловской митрополии, получает неплохие деньги от орловского агробизнеса и якобы имеет как минимум дружеские отношения с митрополитом Орловским и Болховским Антонием. Именно с появлением в Красноярске Антония 17-летний Николай Селезнев стал послушником и иподиаконом Покровского кафедрального собора. С Антонием связано почти всё служение Нектария РПЦ.
23 мая 2017 года издание "Орловские новости" сообщило, что епископ Нектарий получил в подарок дорогой внедорожник Toyota Land Cruiser V8 мощностью 288 лошадиных сил и стоимостью около шести миллионов рублей.
Сообщение подхватили многие федеральные СМИ и пользователи соцсетей. Любопытно, что высказались по этой теме и в самой РПЦ, и даже орловский губернатор.
Фото: livnyeparhia.com
Епископ Нектарий молчать по-христиански смиренно не стал. Он написал письмо, которое было опубликовано в газете "Орловские новости", с требованием удалить материал о внедорожнике. В противном случае он угрожал возбуждением уголовного дела по очень удобной для этого статье — "оскорбление чувств верующих" (статья 148 УК РФ пункт 1 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих).
"Я крайне возмущен вашей лживой и оскорбительной статьёй, размещённой на вашем интернет-ресурсе newsorel.ru, касающейся моего служения Русской православной церкви и народу божьему", – говорится в письме Нектария.
Позже в Орловской митрополии заявили, что письмо епископа было сфабриковано.
Крайне неудачно с политической точки зрения в конфликт ввязался губернатор Орловской области Вадим Потомский. Он очень эмоционально вступился за Нектария.
"Бог не фраер. Он все видит. И суд бывает только один: божий суд. У нас это идет до патриарха: не те часы, не так живет, не на тех машинах ездит", — заявил Потомский в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Он также задался вопросом: кто журналистов "уполномочил этот вопрос задавать?". Глава области считает, что только руководство митрополии может решать, считать ли такое поведение священника неправильным.
В руководстве РПЦ заявили, что конфликт — "дело епархиального уровня", но при этом факт подарка там не отрицают.
"Сам Иисус Христос носил дорогие одежды, которые дарили ему, скажем так, те люди, которые его почитали", — цитирует "Лента.ру" информационно-аналитический отдел митрополии.
Вот как прокомментировал ситуацию протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин:
"Люди всегда лучшее дарили священникам, тем более епископам. Всегда предполагалось, что церковная власть, а епископ – это церковная власть, должна выглядеть не хуже светской. Так церковь всегда себя ставила в мире и делала это очень правильно, я считаю".
Отличился и госдумский депутат-острослов Виталий Милонов.
"В России много епископов, которые ездят на разных машинах. На иномарках, на "Нивах", и что дальше? Я никогда бы за Toyota шесть миллионов не заплатил. Машина дурацкая. В этой ситуации автомобиль нужно поменять, потому что он столько не стоит. Есть приличные машины за меньшие деньги", — цитирует депутата Милонова издание "Политика сегодня".
Комментарии
скоро ведьм жечь начнут
Не выгодная для церкви история
Да и у губернатора не выгодное высказывание, да и Милонов неудачно высказался. 6 миллионов большая часть прихожан за всю свою жизнь не зарабатывает. Это средняя зарплата в стране за 30 лет работы.
Без разницы выгодная-невыгодная история, пошумят и забудут. Не первый и не последний такой случай и у церковных олигархов. Скоро десятину введут снова, а может и уже...
Он также задался вопросом: кто журналистов "уполномочил этот вопрос задавать?". Глава области считает, что только руководство митрополии может решать, считать ли такое поведение священника неправильным.
Вот гад, тогда пусть эта наглая рожа вкалывает и покупает на свои деньги хоть самолёт. Люди несут деньги не для него! Агрохолдинг ему купил, ага, как же. Воры и священники и губернаторы.
А кто сказал, скорее верблюд пройдет в игольное ушко, чем богатый попадет в рай?
Люди всегда лучшее дарили священникам, тем более епископам. Всегда предполагалось, что церковная власть, а епископ – это церковная власть, должна выглядеть не хуже светской. Так церковь всегда себя ставила в мире и делала это очень правильно, я считаю".
Ну вот и Чаплин продался. Если поп не должен выглядеть хуже светских людей, то кого Чаплин имеет ввиду? Почему поп должен жить как, например, ненавидимый народом Медведев? Пусть выглядит как большинство людей, в китайской дешёвой одежде, на двадцатилетней иномарке и живёт в старой хрущёвке. Но они хотят быть похожими на воров во власти и жить и выглядеть так же. Я так понимаю слова, уважаемого мной в недавнем прошлом Чаплина. "не хуже светской", хм, у нас за 6 000 000 рубликов всё-же не все ездят даже во власти
Не представляю мессию на Крузаке
да крузак уже не тот , г#вно полнейшее за такие бабки (
губер дурачек клинический. накой он в эти дрязги полез?
Тут , по моему не всё написано. в другой статье что читал, этот Нектарий посоветовал народу прощать своих обидчиков....
Сейчас нужно просто верить в Бога, если кто верит. А люди все продажные.
Вадим Потомский. Он очень эмоционально вступился за Нектария:
"Бог не фраер. Он все видит. И суд бывает только один: божий суд...."
Слэнг интересный, этот потомский из блатных вылез во власть?
1.06.2017 15:50
Сергей
Сейчас нужно просто верить в Бога,
Кому нужно? кому выгодно?
быдло, голяк, место, фраер ... - к сожалению это и есть Россия
1.06.2017 15:53
- гость -
да ладно, это нас хохлы научили, когда черное море копали
Нету справедливости ...Скорее бы Второе Пришествие и Праведный Суд.