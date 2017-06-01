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Что такое супербюро кредитных историй и зачем оно нужно Центробанку?

, ИА "Амител"
Банк России готовит изменения в закон "О кредитных историях", чтобы банки могли оценивать совокупную задолженность заемщиков


Центробанк намерен собрать воедино кредитные истории заемщиков. Они будут консолидированы в единой базе. Регулятор объясняет, что это необходимо для борьбы с закредитованностью россиян. Как эта инициатива отразится на простых гражданах, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Зачем это будут делать?

Осенью 2016 года президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России продумать к 1 марта 2017 года способы снижения закредитованности граждан.

Согласно обзору финансовой стабильности за IV квартал 2016 — I квартал 2017 года, число заемщиков, имеющих более одного кредита, достигает почти 40%.

ЦБ в рамках исполнения поручений главы государства предложил создать единую базу. Перед тем, как внести это предложение, ЦБ выяснил, какие данные необходимы банкам для принятия решения по выдаче кредита. Большинство респондентов выступили за использование показателя PTI (payment-to-income ratio, или платежи к уровню доходов), который оценивает соотношение долговой ежемесячной нагрузки заемщиков к их доходу.

То есть с помощью этой базы, по мнению регулятора, банк сможет оценить совокупную задолженность заемщика и решить, потянет ли он еще один кредит.

2
Разве сейчас нет единой базы?

На сегодняшний день в России работает 16 бюро кредитных историй. Кроме этого, есть единое бюро при Центральном банке. Но в нем содержатся данные не о конкретных заемщиках, а информация, в каком из этих 16 бюро ее можно найти.

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Работает это так: банк, которому нужно принять решение о выдаче кредита конкретному лицу, отправляет запрос в Центробанк. Там его проинформируют, в какое бюро держать путь дальше. Затем банк отправляет запрос им и только тогда получает необходимые сведения. Этот процесс не быстрый.

По данным Lenta.ru, банки не желают из-за временных проволочек терять клиентов и предпочитают напрямую обращаться в три самых крупных кредитных бюро, которые покрывают практически весь рынок. Но есть серьезный нюанс: данные в разных бюро могут отличаться.

3
Как отреагировал рынок?

Ряд экспертов рассмотрели в предложении Центробака желание ввести более серьезный контроль над деятельностью по изучению кредитных историй и созданию монопольной структуры. Специалисты Ассоциации российских банков (АРБ) увидели в инициативе регулятора угрозу конкуренции.

В частности, финансовый омбудсмен Павел Медведев считает, что вопрос можно было решить более легким путем. Достаточно было бы открыть информацию единого бюро при Центробанке. Тогда банки могли бы оперативно в режиме реального времени выяснять, в какие кредитные бюро им следует обратиться. ЦБ пока делает вид, что таких предложений не слышит.

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков 
подчеркнул РБК, что внесение любых коррективов в данные о кредитных историях будет нагрузкой для банков. Для этого потребуются перенастройки IT-платформ, которые затянутся в лучшем случае на год. Кроме того, это дорого. Следовательно, эта финансовая нагрузка ляжет и на плечи клиентов банков.

 


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