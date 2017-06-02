Основным документом, который может идентифицировать российского гражданина за рубежом во время командировки или туристической поездки, является загранпаспорт. Какие документы нужны, чтобы его получить, в какие сроки это можно сделать, каков размер госпошлины, обо всем этом в рубрике "Вопрос-ответ".
На сегодняшний день оформить загранпаспорт можно двумя способами. Заявление можно подать в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru либо обратиться лично в подразделение по вопросам миграции территориальных органов внутренних дел Алтайского края.
Россияне могут выбрать один из двух видов загранпаспортов:
- паспорт старого образца — он выдается на 5 лет;
- биометрический паспорт нового образца (по сути, электронный носитель информации с персональными данными владельца паспорта) выдается на 10 лет.
"Короткий" загранпаспорт (он же паспорт старого образца) можно получить в подразделениях по вопросам миграции территориальных органов внутренних дел Алтайского края.
Биометрический загранпаспорт нового образца, срок действия которого составляет 10 лет, в краевой столице можно получить по адресу: ул. 1-я Западная, 47 (отдел по вопросам миграции УМВД России по г. Барнаулу).
В период срока действия имеющегося заграничного паспорта гражданин вправе обратиться за оформлением второго заграничного паспорта. Его наличие может решить вопрос необходимости подачи документов одновременно в два посольства. Вторым заграничным паспортом может быть только паспорт, содержащий электронный носитель информации, и срок его действия будет составлять 10 лет.
Для того чтобы получить "загранник" или продлить срок его действия, потребуются:
- паспорт и загранпаспорт (если имеется и срок его действия не истек);
- квитанция об оплате госпошлины;
- справка из военкомата (форма № 32) или ксерокопия военного билета (для заявителей мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет);
- три матовых цветных или черно-белых фото 35 х 45 мм в анфас без головного убора. Для паспорта нового поколения фотографии представлять не нужно;
- заявление на бланке установленной формы о выдаче паспорта. Для документа старого образца – в двух экземплярах, нового – в одном.
Если загранпаспорт получает гражданин в возрасте 14-18 лет, ему необходимо прибыть с законным представителем.
Помимо вышеперечисленного списка потребуется:
- паспорт законного представителя;
- документы, подтверждающие права законного представителя:
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего;
- акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или
попечителя.
Заявителям в возрасте до 14 лет нужно будет еще прихватить документ, удостоверяющий наличие гражданства РФ несовершеннолетнего гражданина.
Если вы получаете загранпаспорт нового поколения, который содержит электронный носитель информации, размер пошлины составит 3500 рублей. За аналогичный документ старого образца – 2000 рублей.
За паспорт, срок действия которого 10 лет, за ребенка младше 14 лет придется выложить 1500 рублей. За документ сроком годности 5 лет – 1000 рублей.
Как пояснили порталу Amic.ru в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Алтайскому краю, это действительно возможно. Но сделать это могут только обладатели паспортов старого образца. Вписать в паспорт можно детей до 14 лет. Для этого потребуется написать в произвольной форме заявление и заполнить приложение к заявлению (приложение N 2б к Административному регламенту). За такие поправки нужно будет также заплатить.
Внесение сведений о несовершеннолетних детях в паспорта нового поколения не предусмотрено.
Срок предоставления госуслуги исчисляется со дня подачи заявления. То есть отсчет начинается с того момента, как вы подадите заявление лично или через портал госуслуг, а также предоставите полный пакет документов.
Если вы подадите документы по месту жительства заявителя, паспорт будет готов не позднее чем через один месяц. При подаче документов не по месту жительства заявителя — четыре месяца.
Для граждан, имеющих доступ к сведениям особой важности или данным, отнесенным к государственной тайне, — не более 3 месяцев.
Паспорт могут оформить быстрее, если тот, кто подает заявление, серьезно болен, ему необходимо экстренное лечение за рубежом или у него умер близкий родственник. В этом случае срок оформления паспорта не должен превышать трех рабочих дней с момента подачи заявления. Однако потребуются документы, подтверждающие эти обстоятельства.
Всем остальным гражданам Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю рекомендуют заявления о выдаче загранпаспорта направлять в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Это позволит сэкономить время.
Для регистрации на сайте необходимо только свидетельство о пенсионном страховании (СНИЛС).
Алгоритм для подачи заявления:
- Заполнить и отправить заявление.
- В 15-дневный срок прибыть в УВМ либо в подразделение по вопросам миграции территориальных органов внутренних дел Алтайского края для предоставления оригиналов необходимых документов.
- Получить уведомление о готовности заграничного паспорта через "личный кабинет" (в срок, установленный Административным регламентом).
- Получить заграничный паспорт.
- в нем из-за большого количества отметок закончились свободные страницы;
- человек изменил персональные данные (фамилия, имя, отчество, пол);
- значительно изменилась внешность;
- утрата документа.
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