Пятница, 2 Июнь, 08:13

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Три месяца счастья: какой летний отдых вы устроите своему ребенку?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,54
€ 63,53
Brent
$ 51,5
21°
Обь
479см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защиты детей-2017Паводок на Алтае – 2017 Дорожный ремонт – 2017
Вопрос дня



Как оформить загранпаспорт в 2017 году? Пошаговая инструкция

, ИА "Амител"
Amic.ru подготовил инструкцию, как получить загранпаспорт


Основным документом, который может идентифицировать российского гражданина за рубежом во время командировки или туристической поездки, является загранпаспорт. Какие документы нужны, чтобы его получить, в какие сроки это можно сделать, каков размер госпошлины, обо всем этом в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Как можно оформить загранпаспорт и каких видов он бывает?

На сегодняшний день оформить загранпаспорт можно двумя способами. Заявление можно подать в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru либо обратиться лично в подразделение по вопросам миграции территориальных органов внутренних дел Алтайского края.

Россияне могут выбрать один из двух видов загранпаспортов:

  • паспорт старого образца — он выдается на 5 лет;
  • биометрический паспорт нового образца (по сути, электронный носитель информации с персональными данными владельца паспорта) выдается на 10 лет.

"Короткий" загранпаспорт (он же паспорт старого образца) можно получить в подразделениях по вопросам миграции территориальных органов внутренних дел Алтайского края.

Биометрический загранпаспорт нового образца, срок действия которого составляет 10 лет, в краевой столице можно получить по адресу: ул. 1-я Западная, 47 (отдел по вопросам миграции УМВД России по г. Барнаулу). 

В период срока действия имеющегося заграничного паспорта гражданин вправе обратиться за оформлением второго заграничного паспорта. Его наличие может решить вопрос необходимости подачи документов одновременно в два посольства. Вторым заграничным паспортом может быть только паспорт, содержащий электронный носитель информации, и срок его действия будет составлять 10 лет.

2
Какие документы нужны для получения загранпаспорта?

Для того чтобы получить "загранник" или продлить срок его действия, потребуются:

- паспорт и загранпаспорт (если имеется и срок его действия не истек);

- квитанция об оплате госпошлины;

- справка из военкомата (форма № 32) или ксерокопия военного билета (для заявителей мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет);

- три матовых цветных или черно-белых фото 35 х 45 мм в анфас без головного убора. Для паспорта нового поколения фотографии представлять не нужно;

- заявление на бланке установленной формы о выдаче паспорта. Для документа старого образца – в двух экземплярах, нового – в одном.

Если загранпаспорт получает гражданин в возрасте 14-18 лет, ему необходимо прибыть с законным представителем.

Помимо вышеперечисленного списка потребуется:

- паспорт законного представителя;

- документы, подтверждающие права законного представителя:

- свидетельство о рождении несовершеннолетнего;

- акт органа  опеки  и  попечительства  о  назначении опекуна или

попечителя.

Заявителям в возрасте до 14 лет нужно будет еще прихватить документ, удостоверяющий наличие гражданства РФ несовершеннолетнего гражданина.

3
Каков размер госпошлины в 2017 году?

Если вы получаете загранпаспорт нового поколения, который содержит электронный носитель информации, размер пошлины составит 3500 рублей. За аналогичный документ старого образца – 2000 рублей.

За паспорт, срок действия которого 10 лет, за ребенка младше 14 лет придется выложить 1500 рублей. За документ сроком годности 5 лет – 1000 рублей.

4
А правда ли, что на ребенка можно не получать загранпаспорт? 

Как пояснили порталу Amic.ru в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Алтайскому краю, это действительно возможно. Но сделать это могут только обладатели паспортов старого образца. Вписать в паспорт можно детей до 14 лет. Для этого потребуется написать в произвольной форме заявление и заполнить приложение к заявлению (приложение N 2б к Административному регламенту). За такие поправки нужно будет также заплатить. 

Внесение  сведений  о несовершеннолетних детях в  паспорта нового поколения не предусмотрено.    

5
В какой срок мне изготовят загранпаспорт?

Срок предоставления госуслуги исчисляется со дня подачи заявления. То есть отсчет начинается с того момента, как вы подадите заявление лично или через портал госуслуг, а также предоставите полный пакет документов.

Если вы подадите документы по месту жительства заявителя, паспорт будет готов не позднее чем через один месяц. При подаче документов не по месту жительства заявителя — четыре месяца.

Для граждан, имеющих доступ к сведениям особой важности или данным, отнесенным к государственной тайне, — не более 3 месяцев. 

6
А можно быстрее?

Паспорт могут оформить быстрее, если тот, кто подает заявление, серьезно болен, ему необходимо экстренное лечение за рубежом или у него умер близкий родственник. В этом случае срок оформления паспорта не должен превышать трех рабочих дней с момента подачи заявления. Однако потребуются документы, подтверждающие эти обстоятельства.

Всем остальным гражданам Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю рекомендуют заявления о выдаче загранпаспорта направлять в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Это позволит сэкономить время.

Для регистрации на сайте необходимо только свидетельство о пенсионном страховании (СНИЛС).

Алгоритм для подачи заявления:

  • Заполнить и отправить заявление.
  • В 15-дневный срок прибыть в УВМ либо в подразделение по вопросам миграции территориальных органов внутренних дел Алтайского края  для  предоставления оригиналов необходимых документов.
  • Получить уведомление о готовности заграничного паспорта через "личный кабинет" (в срок, установленный Административным регламентом).
  • Получить заграничный паспорт. 
6
Придется ли мне платить штраф, если через 5/10 лет я не поменяю загранпаспорт?
Нет. Штраф за это не предусмотрен.

 

7
Можно ли поменять загранпаспорт до истечения его срока действия?
Поменять паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ, за пределами территории нашего государства можно раньше истечения срока его действия, если:
  • в нем из-за большого количества отметок закончились свободные страницы;
  • человек изменил персональные данные (фамилия, имя, отчество, пол);
  • значительно  изменилась внешность; 
  • утрата документа.

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

2.06.2017 08:02
- гость -

копию трудовой еще не упомянули

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
07:30
Копите деньги: сколько стоит сделать ремонт в Барнауле? 1
07:04
Как оформить загранпаспорт в 2017 году? Пошаговая инструкция 1
06:46
Боль и чаяния: когда в Барнауле отремонтируют проспект Красноармейский? 3
06:32
Дождливую и теплую погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае 2 июня 0
03:01
Школьники спасли двух трехлетних девочек, тонущих в реке в Омске 0
02:01
Путин пословицей ответил на вопрос о предотвращенных охраной покушениях 2
01:01
Программа маткапитала может быть продлена до 2023 года 0
00:01
Сын Боба Марли стал совладельцем ежемесячника о марихуане 0
23:44
Россияне с каждым годом сильнее желают выходить на пенсию попозже - Кудрин 7
23:12
Пенсия к 2030 году будет как два прожиточных минимума - глава ПФР 2
22:55
Зарплату бюджетникам, оказавшимся вне майских указов, повысят сразу на 3,8% 2
22:33
Мост в Крым соединит два берега уже этой осенью 0
22:10
Путин подписал изменения в закон о выборах президента 0
21:44
Умер экс-охранник Освенцима, причастный к смерти 170 тысяч человек 1
21:22
"Евровидение" на Украине обошлось в 20,4 млн евро 0
20:54
Чубайс назвал солнечную энергетику национальным стартапом 2
20:33
Женщина пожаловалась полицейским на преследование подмосковного вампира 0
20:04
МВД России потребовало "презумпции доверия" к полицейским 7
19:46
Колесо обозрения за 9,5 млрд рублей планируют установить в Санкт-Петербурге 1
19:35
1 июня, Захарова и финский журналист: самое популярное в соцсетях 0
19:18
Врачи алтайского кардиоцентра используют новую технологию обследования 0
18:47
Путин заявил, что в некоторых странах русофобия "плещет через край" 1
18:31
Восемь пожарных тушили полыхающую машину в центре Барнаула 0
18:25
Форум развития Рубцовска пройдет на Алтае в конце июля 1
18:18
"Детство — это чудо!" Amic.ru подводит итоги детских конкурсов 0
18:04
Неизвестные в Барнауле полностью "разули" ВАЗ и поставили его на асфальт 0
17:52
Алтайские города не вошли в рейтинг самых популярных для отдыха с детьми 0
17:32
Алтайский край похвалили за детский отдых на совещании у Дмитрия Медведева 0
17:22
Самый большой самолет в мире готовится к пробному полету в США 2
17:14
Собака, книги и динозавр: сотрудники СУСК на Алтае поздравили детей 1
17:03
Житель Челябинска с пятилетней дочкой на руках провалился в колодец 0
16:43
Массовая борьба с травой началась в Барнауле после просьбы Сергея Дугина 7
16:35
Охотничьи билеты на кабана можно оформить в МФЦ Алтайского края 2
16:30
"Барнаульский пищевик" сообщил о старте новой "шашлычной" акции 0
16:23
Алтайские единороссы рассказали о реализации проекта "Городская среда" 0
16:15
Сбербанк заявил о снижении ставок по ипотеке с 1 июня 7
16:08
Что такое супербюро кредитных историй и зачем оно нужно Центробанку? 1
15:54
10 интересных фактов об известном герое комиксов – Супермене 0
15:50
Опубликовано видео смертельного ДТП на Алтае с участием грузовика и "Лады" 2
15:37
Следователи разберутся в повреждении градом самолета в Барнауле 5
15:24
Конструкторы, детскую одежду и косметику показали на фестивале в Барнауле
Мероприятие прошло 1 июня на площади Сахарова
15:17
Социальные объекты и жилые дома в Бийске остались без горячей воды 0
15:03
Автобусный маршрут №151 со 2 июня будет ходить по новому расписанию 0
14:51
"Крузер", фраер и угрозы: всё о скандале с внедорожником епископа Нектария 22
14:42
Застройщик в Барнауле начал сносить ветхие дома для нового района 5
14:24
Американскую ведущую уволят после фото с муляжом головы Трампа 1
14:17
Александр Карлин вручил ключи от автомобилей и оценил детские конструкторы 1
14:13
Жительница Москвы погибла, прыгнув под поезд в метро 0
13:48
Пастух и доярка похитили новорожденного теленка в Алтайском крае 12
13:41
Учреждениям культуры в Алтайском крае помогут 11 миллионами рублей 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.