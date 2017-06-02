Дональд Трамп заявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. Это соглашение эксперты называли "будущим человечества". Оно предполагает комплекс мер по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.
Это соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которое регулирует меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение было подготовлено взамен Киотскому протоколу в ходе Конференции по климату в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 года. Подписано оно было 22 апреля 2016 года.
Тогда ведущий конференции Лоран Фабиус, министр иностранных дел Франции, заявил, что этот "амбициозный и сбалансированный" план стал "историческим поворотным пунктом" на пути снижения темпов глобального потепления.
Соглашение подписали 194 страны. Все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. США в настоящее время считаются мировым лидером по объему промышленных выбросов.
Президент США Дональд Трамп объяснил такое решение тем, что соглашение было "крайне нечестным" по отношению к Америке. Более того, оно могло нанести ущерб ее экономическим интересам, которые она ставит на первое место. Вместо этого соглашение обогащало бы другие страны, в том числе Индию и Китай.
Лидер США предложил вместо Парижского соглашения заключить новое, которое, по мнению Трампа, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.
"Мы выходим из Парижского соглашения, но начнем переговоры по вхождению вновь либо в Парижское соглашение или в абсолютно другую сделку на справедливых условиях для американского бизнеса, рабочих, людей и налогоплательщиков", — заявил Дональд Трамп.
Комментарии
А мы в прошлом году его подписали, надо срочно выходить
Мы подписали, но не ратифицировали))). Это соглашение имеет очень серьезные проблемы для нашей энергетики. Ввод налога на уголь и замена ТЭЦ и ТЭС на газ потребует огромных ресурсов и приведет:
1. росту тарифов минимум на 2 рубля.
2. к безработице среди шахтеров
3. огромных денег (сотни миллиардов долл.) на перевод котельных на газ и строительство газопроводов.
4. потери экспортной выручки.