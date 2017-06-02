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Что такое Парижское соглашение и почему США решили из него выйти?

, ИА "Амител"
Дональд Трамп объявил о том, что США выходят из Парижского соглашения по климату, которое заключили в 2015 году


Дональд Трамп заявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. Это соглашение эксперты называли "будущим человечества". Оно предполагает комплекс мер по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

1
Что такое Парижское соглашение?

Это соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которое регулирует меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение было подготовлено взамен Киотскому протоколу в ходе Конференции по климату в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 года. Подписано оно было 22 апреля 2016 года.

Тогда ведущий конференции Лоран Фабиус, министр иностранных дел Франции, заявил, что этот "амбициозный и сбалансированный" план стал "историческим поворотным пунктом" на пути снижения темпов глобального потепления.

Соглашение подписали 194 страны. Все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. США в настоящее время считаются мировым лидером по объему промышленных выбросов.

2
Почему США выходят из Парижского соглашения?

Президент США Дональд Трамп объяснил такое решение тем, что соглашение было "крайне нечестным" по отношению к Америке. Более того, оно могло нанести ущерб ее экономическим интересам, которые она ставит на первое место. Вместо этого соглашение обогащало бы другие страны, в том числе Индию и Китай.

Лидер США предложил вместо Парижского соглашения заключить новое, которое, по мнению Трампа, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

"Мы выходим из Парижского соглашения, но начнем переговоры по вхождению вновь либо в Парижское соглашение или в абсолютно другую сделку на справедливых условиях для американского бизнеса, рабочих, людей и налогоплательщиков", — заявил Дональд Трамп.

3
Ущерб США
Дональд Трамп отметил, что США могли бы потерять примерно 2,7 миллиона рабочих мест к 2025 году из-за участия в соглашении. Кроме того, к 2040 году потери отдельных отраслей промышленности страны составили бы от 12% до 86%, добавил Трамп. Потери ВВП к этому периоду президент США оценил в три триллиона долларов.

 

 


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Комментарии

2.06.2017 11:19
гость

А мы в прошлом году его подписали, надо срочно выходить

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2.06.2017 12:18
гость

Мы подписали, но не ратифицировали))). Это соглашение имеет очень серьезные проблемы для нашей энергетики. Ввод налога на уголь и замена ТЭЦ и ТЭС на газ потребует огромных ресурсов и приведет:
1. росту тарифов минимум на 2 рубля.
2. к безработице среди шахтеров
3. огромных денег (сотни миллиардов долл.) на перевод котельных на газ и строительство газопроводов.
4. потери экспортной выручки.

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